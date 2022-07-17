Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков в интервью программе Zamon телеканала Sevimli прокомментировал сообщения о появлении нового подвида штамма «омикрон» коронавируса, получившего название «кентавр».

Всемирная организация здравоохранения 7 июля заявила, что следит за развитием подвида штамма «омикрон» BA.2.75, или «кентавр». Это название подвид получил благодаря одному из интернет-пользователей по названию галактики в созвездии Центавр. Специалисты, на которых ссылается Euronews, полагают, что он может стать доминирующим вариантом вслед за «омикроном».

«Не имеет большого значения, как называется подвид штамма», — сказал Нурмат Атабеков. «Все они — коронавирус. Вирус может каждый месяц приобретать новую форму, новый вид. Тенденция передаваемости „кентавра“, по мнению специалистов, относительно высокая, он может одновременно передаваться очень большому количеству людей. Сообщается, что им могут заразиться даже те, кто болел другим подвидом штамма „омикрон“», — отметил он.

«Если говорить о том, как протекает заболевание, то независимо от того, каким подвидом „омикрона“ оно вызвано — BA.1, BA.2 или „кентавром“ — оно почти у всех одинаковое. Если приводить цифры, то в 98% случаев заболевание протекает легко»", — сказал замглавы СЭС. Он подчеркнул, что у вакцинированных от коронавируса заболевание проходит легко, без осложнений.

Нурмат Атабеков не исключил, что «кентавр» уже может быть в Узбекистане: «Граждане Узбекистана могут посещать любую точку мира, поэтому вирус может проникнуть на территорию страны во время скрытого периода.заболевания».

По поводу необходимости разработки новой вакцины он отметил, что с момента выявления среди людей нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, обнаружено уже почти 17 тысяч мутаций этого вируса.

«Нет необходимости разрабатывать вакцину против каждого варианта. Вакцина, применяемая против самого коронавируса, защищает от [всех видов] этого заболевания. С этой точки зрения нет никакой нужды разрабатывать дополнительную вакцину. Достаточно вакцинироваться существующими вакцинами и получить бустерную дозу», — подчеркнул он.