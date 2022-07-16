Указом президента Узбекистана Сардор Уктамович Умурзаков назначен на должность руководителя Администрации президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В связи с назначением Сардор Умурзаков освобожден от должности заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли.

Напомним, 8 июля стало известно, что прежний руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов освобождён от должности «в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья».

Сардор Умурзаков (1977 года рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет, далее продолжил обучение в магистратуре университета Рединга (Великобритания), имеет степень доктора наук (PhD).

Долгое время он работал в банковской системе Узбекистана и за рубежом — в Европейском банке реконструкции и развития (Лондон, Великобритания), а также в структуре финансовых органов, в частности на руководящих постах Казначейства Министерства финансов Узбекистана.

Работал советником председателя правления ассоциации «Узбекчармпойабзали» (2014−2017), зампредседателя (2017−2018) и председателя ассоциации «Узчармсаноат» (2018−2019).

С января 2019 года был назначен министром инвестиций и внешней торговли, а в марте 2020 года был одобрен Законодательной палатой на должность вице-премьера.