Зайнилобиддин Шахоббидинович Низомиддинов освобождён от должности руководителя Администрации президента Узбекистана «в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья».

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Зайнилобиддин Низомиддинов руководил Администрацией президента с августа 2018 года. Ранее он был помощником Шавката Мирзиёева, когда он занимал пост премьер-министра страны. В частности, он работал заведующим секретариатом премьер-министра Узбекистана.