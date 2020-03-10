Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса во вторник одобрили кандидатуру Сардора Уктамовича Умурзакова на пост заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли, сообщает с заседания палаты корреспондент «Газеты.uz».

Сардор Умурзаков (1977 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета и Университета Рединга (Великобритания). С января 2019 года занимает пост министра инвестиций и внешней торговли.

Указ о назначении вице-премьера после одобрения его кандидатуры нижней палатой парламента должен подписать президент.