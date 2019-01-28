Председатель Ассоциации «Узчармсаноат» Сардор Уктамович Умурзаков назначен Министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ассоциации.

Министерство инвестиций и внешней торговли создается путем слияния Государственного комитета по инвестициям и Министерства внешней торговли.

Сардор Умурзаков (1977 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический университет, далее продолжил обучение в магистратуре университета Рединга (Великобритания), в настоящий момент имеет степень доктора наук (PhD). Ранее Сардор Умурзаков долгое время работал в банковской системе Узбекистана и за рубежом — в Европейском банке реконструкции и развития (Лондон, Великобритания), а также в структуре финансовых органов, в частности на руководящих постах Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан.

Ранее должность председателя Госкоминвестиций занимал Сухроб Холмурадов (с февраля 2018), а министра внешней торговли — Жамшид Ходжаев (с ноября 2017 года).

Как сообщили «Газете.uz» источники в правительстве, в составе Кабинета Министров ожидаются кардинальные изменения.

Ранее сообщалось, что практика назначения вице-премьеров руководителями определенных ведомств будет отменена, а число вице-премьеров будет оптимизировано. В послании парламенту президент Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике будет создан «компактный» Кабинет Министров.