Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил образец и дизайн новой монеты достоинством 1000 сумов — одновременно с банкнотой номиналом 200 тысяч сумов. Постановление кенгаша верхней палаты парламента об этом было принято 5 июля и опубликовано 14 июля.

Дизайн монеты пока не представлен общественности. В Центральном банке «Газете.uz» сообщили, что новый денежный знак будет введён в обращение до конца года.

«Ведутся подготовительные работы. После определения точной даты выпуска будет предоставлена информация, а также будет объявлен дизайн монеты», — отметили в ЦБ.

В начале года председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что регулятор не намерен выпускать новые банкноты номиналом 1000 сумов, она будет заменена на монету.

Он отмечал, что 1000-сумовые банкноты практически вышли из обращения — в 2021 году их доля в структуре наличных денег снизилась до 1,4%. Это произошло за счёт роста доли банкнот с крупным номиналом.

В то же время купюры 1000 и 2000 сумов, а также 500-сумовая монета являются очень часто используемыми денежными знаками.

Замена купюры 1000 сумов на монету, «с одной стороны, позволит сократить расходы на организацию обращения этой банкноты, с другой стороны сделает использование [денег] более удобным», говорил глава Центробанка.

По данным регулятора, в 2021 году за счёт роста доли банкнот с крупным номиналом в структуре наличных денег в обращении значительно снизилось общее количество банкнот. Если доля банкнот 100 тысяч сумов в структуре наличных, выпущенных в обращение в течение года, увеличилась с 27,3% до 34,8%, то доля банкнот 50 тысяч сумов снизилась с 38,8% до 34,2%, 10 тысяч сумов — с 15,7% до 14,5%, 5000 сумов — с 16,1% до 12,7% и 1000 сумов — с 2,1% до 1,4%.

Ранее мы публиковали объяснение Центробанка, почему банкноту номиналом 200 тысяч сумов было решено выпустить сейчас, хотя изначально это планировалось сделать в 2024 году.