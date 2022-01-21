Центральный банк Узбекистана не планирует выпускать новую купюру номиналом 1000 сумов. Об этом на пресс-конференции 20 января заявил председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов.

В 2021 году регулятор выпустил банкноты достоинством 2000 и 20 тысяч сумов, а также обновил дизайн купюр в 5000, 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч сумов. Однако ЦБ не намерен обновлять 1000-сумовую купюру.

«Мы не намерены заново выпускать купюру в 1000 сумов. Мы [планируем] выпустить монеты на 1000 сумов. К сожалению, из нашей жизни вышло использование монет. Мы выпустили монеты на 50, 100, 200, 500 сумов… Хотим заменить 1000-сумовые купюры на монеты», — отметил он.

Мамаризо Нурмуратов сообщил, что наиболее часто используемыми денежными знаками являются 500-сумовая монета, а также купюры на 1000 и 2000 сумов.

«Поэтому если мы переведём 1000 сумов в монеты, это, с одной стороны, позволит сократить расходы на организацию обращения этой банкноты, а с другой стороны хотим сделать их удобными в использовании», — заявил он.





По данным регулятора, в 2021 году значительно снизилось общее количество банкнот за счёт роста доли банкнот с крупным номиналом в структуре наличных денег в обращении. В частности, если доля банкнот 100 тысяч сумов в структуре наличных денег, выпущенных в обращение в течение 2021 года, увеличилась с 27,3% до 34,8%, то доля банкнот 50 тысяч сумов снизилась с 38,8% до 34,2%, 10 тысяч сумов — от 15,7% до 14,5%, 5000 сумов — от 16,1% до 12,7%, 1000 сум — от 2,1% до 1,4%.

Ранее мы писали, что Центральный банк планирует выпуск в обращение банкнот достоинством 200 тысяч сумов в 2024 году.