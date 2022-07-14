В преддверии государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан в Бухаре состоялся первый узбекско-туркменский межрегиональный форум, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и торговли.

На мероприятии делегации двух стран возглавили заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев.

Сардор Умурзаков.

В составе делегаций присутствовали руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков, торгово-промышленных палат, руководители местных администраций и представители деловых кругов двух стран.

Стороны выразили намерение организовать регулярные взаимные визиты руководителей и бизнес-миссии регионов двух стран. Кроме того, между регионами будут созданы постоянно действующие рабочие группы, задачей которых будет выработка новых направлений сотрудничества, разработка и согласование перспективных проектов и взаимодействие в решении вопросов по их реализации.

Участники форума акцентировали внимание на наиболее перспективных в части инвестиционного, промышленного и торгового сотрудничества направлениях: сельское хозяйство, автомобилестроение, химическая, текстильная, кожевенно-обувная и электротехническая отрасли.

Батыр Атдаев.

Особо подчеркивалась важность ускоренного запуска зон приграничной торговли, открытия торговых домов и реализации совместных проектов, нацеленных на создание высокотехнологичных производств.

На полях мероприятия состоялись адресные встречи участников в формате B2G и B2B, а также церемония подписания двусторонних документов. По итогам форума были подписаны инвестиционные и торговые соглашения на общую сумму 451 млн долларов.