14−15 июля Узбекистан по предложению президента Шавката Мирзиёева с государственным визитом посетит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, в ходе переговоров президенты двух стран обсудят вопросы развития и укрепления узбекско-туркменских отношений.

«В фокусе внимания будут перспективы практического взаимодействия по основным направлениям, в том числе наращивания объёмов взаимной торговли, налаживания промышленной кооперации, эффективного задействования транспортно-транзитного потенциала, реализации важных проектов в водохозяйственной сфере, активизации межрегиональных контактов, а также продолжения программ культурно-гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.

Главы государств также обменяются мнениями по международной проблематике и обсудят аспекты регионального сотрудничества. По итогам саммита планируется принятие совместного заявления и подписание пакета двусторонних документов.

В программу пребывания президента Туркменистана включены проведение встречи в Олий Мажлисе и посещение достопримечательностей Самарканда.

1−2 июля в Дашогузе прошло очередное заседание совместной Межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

Накануне саммита в Бухаре проходят первый Форум регионов, заседание Делового совета и выставка предприятий Узбекистана и Туркменистана.