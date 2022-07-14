«Узнефтегазинспекция» при Министерстве энергетики Узбекистана сообщила результаты плановых проверок, проведённых в июне-июле на автозаправочных станциях, принадлежащих 44 частным предприятиям. сообщила пресс-служба Минэнерго.

Проверки проводились на предмет соответствия качества и количества реализуемых нефтепродуктов требованиям нормативных документов. В общей сложности за неполные полтора месяца выявлены нарушения законодательства, связанные с хранением и реализацией 108 тысяч литров нефтепродуктов.

Анализ проб в лабораторных условиях показал, что 34 тысячи литров нефтепродуктов, которые хранились на АЗС, оказались некачественными.

Выявлено 60 тысяч литров недостачи, 15 тысяч литров излишков и необоснованное списание 299 литров.



В 10 случаях выявлен недолив потребителям 30−750 миллилитров на каждые 10 литров продаваемого топлива.

Кроме того, на проверенных АЗС допущено около 70 технических и метрологических недостатков.



Наибольшее количество выявленных нарушений пришлось на Наманганскую область (55,4 тысячи литров), Ферганскую (27 тысяч), Сырдарьинскую (14,2 тысячи), Сурхандарьинскую (4200) и Кашкадарьинскую (2700) области.

Документы о нарушениях направлены в правоохранительные органы для принятия мер.