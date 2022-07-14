За первое полугодие 2022 года Агентство по внешней трудовой миграции отправило на работу за границу 7101 человека, передаёт пресс-служба госоргана.

Этот показатель в четыре раза меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года — тогда через агентство за рубежом были трудоустроены 28,8 тысячи работников (всего в 2021 году — почти 108,6 тысячи человек).

Россия по-прежнему лидирует среди стран, куда люди отправляются на заработки через организованный набор, но этот объём за год снизился в 5,6 раза — с 22092 до 3906.

Оргнабор в Казахстан практически прекратился (снижение с 3354 до 53), но значительно выросли показатели трудоустройства через агентство в Республику Корея — с 826 до 2687.

Кроме того, новым местом для официальной трудовой миграции стала Сербия — 410 человек, а также Германия — 31 человек.

В апреле Институт прогнозирования и макроэкономических исследований представил оценку новых направлений для трудовых мигрантов из Узбекистана на фоне сокращения денежных переводов из России. Привлекательными направлениями для развития миграции названы Польша, Болгария, Литва, Чехия и другие европейские и азиатские страны.

По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, денежные переводы из России являются важнейшим источником поступлений и доходов в иностранной валюте для Узбекистана (11,4% ВВП).

По официальным данным Министерства занятости и трудовых отношений, в 2021 году в России находилось чуть более 1 миллиона трудовых мигрантов. Сумма ежемесячных денежных переводов на одного трудового мигранта составила 453 доллара.

В июне первый замглавы Минтруда Эркин Мухитдинов назвал три фактора, благодаря которым не было массового возврата трудовых мигрантов из России в Узбекистан на фоне сложной геополитической ситуации. По его словам, зарубежные работодатели «начали понимать цену нашей рабочей силы».