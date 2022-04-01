Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал прогноз негативного влияния войны в Украине на экономику регионов деятельности банка, в том числе стран Центральной Азии.

Обновлённый прогноз указывает, что последствия войны отражаются далеко за пределами вовлечённых стран, влияя на экономику в мире. Банк ожидает в 2022 году рост в регионах своей деятельности всего на 1,7% против заявленных ранее 4,2%.

По региону Центральной Азии показатель роста ВВП составит 3,2% вместо оцененных ранее 4,8%. В Узбекистане прогноз роста понижен с 6% до 4%, в Казахстане — с 3,8% до 2%, в Кыргызстане — с 5% до 1%, в Таджикистане — с 6,2% до 3%.

Мировая экономика столкнулась с крупнейшим с 1970-х годов нарушением в снабжении, указывает ЕБРР. Исследование прогнозирует падение ВВП Украины на 20%, ВВП России — на 10%. При этом Россия и Украина поставляют на мировые рынки непропорционально большую долю сырьевых товаров, включая пшеницу, кукурузу, удобрения, титан и никель.

Предполагается, что урожай 2022 года в Украине будет частично получен, но цены на продовольствие сохранятся высокими до конца года. Цены на нефть могут стабилизироваться после установления мира, снижаясь к отметке 90 долларов США за баррель Brent к концу 2022 года.

Повышение стоимости таких товаров, как продукты питания, нефть, газ и металлы, окажет глубокое отрицательное влияние, особенно на экономики стран с низким уровнем дохода, отмечается в документе. В ситуации повышения цен на энергоносители экспортёры — Казахстан, Монголия, Туркменистан, Узбекистан — окажутся в более выигрышной ситуации в сравнении с импортёрами.

Рынки переоценивают геополитические риски, что приводит к давлению на валюты в странах Центральной Азии и Кавказа, а также более высокой доходности по облигациям (и, следовательно, росту стоимости заимствований). На Центральную Азию и Кавказ могут дополнительно повлиять ограничения конвертируемости российского рубля и сокращение воздушного сообщения между Россией и соседними странами, что сказывается на денежных переводах и торговле, отмечено в обновлённом прогнозе.

В докладе приведены данные, что в первые недели войны по причине сокращения переводов и наличной валюты от российских банков кыргызский сом, таджиский сомони и узбекский сум потеряли соответственно 20%, 15% и 7% стоимости несмотря на меры, принятые центральными банками. Некоторые из этих потерь были позднее отыграны, синхронно с изменением курса рубля.

Денежные переводы из России являются важнейшим источником поступлений и доходов в иностранной валюте для Кыргызстана (31% ВВП), Таджикистана (26,7%) и Узбекистана (11,4%). За первые девять месяцев 2021 года переводы из РФ составили более 50% от всех переводов в Таджикистане и Узбекистане, и более 80% — в Кыргызстане.



Неопределённость влияет на долгосрочные инвестиции и создание новых рабочих мест, а возвращающиеся мигранты из Узбекистана и Таджикистана, занятые в РФ в сфере строительства, создают дополнительную нагрузку на рынки труда.

Большинство экономик Центральной Азии вряд ли могут позволить себе взрыв цен на продукты питания и потребительские товары. Основные производители пшеницы в регионе — Казахстан и Узбекистан — будут стремиться сдерживать рост цен, устанавливая экспортные квоты, говорится в исследовании. Импортёрам ничего не остается, как субсидировать основные продовольственные товары, напрягая фискальные балансы. Ситуацию ухудшает то, что затраты на дорожающие удобрения повлияют на производительность сельского хозяйства и цены на продукцию.



Прогноз исходит из предположения, что перемирие будет достигнуто в течение пары месяцев, вскоре после которого начнётся масштабная реконструкция в Украине, и ВВП страны вернётся к довоенным уровням к концу 2023 года, но всё же будет ниже.

Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, и после резкого падения ВВП страны в 2022 году российская экономика будет в стагнации в 2023 году, что повлечёт негативные последствия для государств Центральной Азии и других стран.