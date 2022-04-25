Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) обнародовал результаты исследования трудовой миграции из Узбекистана. Как подчёркивают авторы, высокая зависимость экономики от денежных переводов мигрантов в России всё больше усугубляет ситуацию на рынке труда и в стране, поэтому необходимо рассматривать новые возможности экспорта рабочей силы, говорится в сообщении пресс-службы ИПМИ.

Денежные переводы из России являются важнейшим источником поступлений и доходов в иностранной валюте для Узбекистана (11,4% ВВП), по оценкам Европейского банка реконструкции и развития.

По официальным данным Министерства занятости и трудовых отношений, в 2021 году в России находились 1 миллион 36 тысяч трудовых мигрантов. Сумма ежемесячных денежных переводов на одного трудового мигранта составила 453 доллара.

Экономическая стабильность Узбекистана сильно зависит от потока денежных переводов мигрантов и, следовательно, от миграционной политики стран прибытия, отмечается в исследовании. Любые экономические потрясения, вынуждающие мигрантов возвращаться домой, резко увеличивают уровень безработицы в стране и усугубляют бедность из-за прекращения денежных переводов.

На сегодняшний день основными направлениями трудовых мигрантов являются Россия (61,5%), Казахстан (16,9%), Турция (6,1%), Южная Корея (2%), ОАЭ (0,8%). Из 2 миллионов 356 тысяч трудовых мигрантов мужчины составляют 75,9%, женщины — 24,1%.

Большинство мигрантов заняты в строительстве — 51,6%, сельском хозяйстве — 12,3%, промышленности — 9,2% и торговле — 8,5%.

Исследование выделило наиболее привлекательные направления продвижения трудовой миграции из Узбекистана. Это Польша, Болгария, Литва, Чехия, Франция, Германия и Великобритания. Также выделены Сингапур, Саудовская Аравия и Япония. Среди стран СНГ наиболее потенциальными оказались Азербайджан и Беларусь.

Самыми важными факторами для трудовой миграции указаны знание английского языка, наличие дипломатических представительств, стоимость авиабилетов, а также ВВП на душу населения в странах въезда.

Авторы исследования установили, что требование английского языка в странах въезда снижает отток трудовой миграции из Узбекистана на 55%.