За четыре месяца текущего года в Узбекистан из России вернулись 133 тысячи трудовых мигрантов, из них 50 тысяч возвратились в марте, 54 тысячи — в апреле, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений.

Всего в январе-апреле в страну вернулись 282,3 тысячи трудовых мигрантов, включая 41,3 тысячи — из Казахстана, 15,8 тысячи — из Турции, 5204 — из Украины и 2704 — из Республики Корея.

Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов на полях международного форума по сокращению бедности в Бухаре 26 мая сообщил, что Узбекистан опасался обратного оттока трудовых мигрантов из России, поскольку наиболее крупная узбекская диаспора находится в этой стране. Он также отметил, что самые большие внешнеполитические и геополитические риски были в России.

«Но во время пандемии работодатели из России и других стран поняли цену нашей рабочей силы. Они потеряли [работников], с трудом восстановили и теперь держат их. Они уже даже не стараются экономить на рабочей силе мигрантов. То есть ввиду внешнеполитических рисков есть угроза их деятельности или рентабельности, и они стараются экономить на других издержках, но не на труде мигрантов», — заявил первый замминистра.

Эркин Мухитдинов указал, что Узбекистан в последние годы наладил отправку трудовых мигрантов в зарубежные страны в организованном порядке.

«Когда есть организованный набор, есть более-менее понятная схема оплаты труда, защита трудовых прав, социальная защита. Если бывают проблемы, есть канал их решать», — отметил он.

Третья причина, почему граждане Узбекистана массово не вернулись на родину, — это курс рубля.

«Курс рубля к доллару и соответственно к суму. Первый риск был из-за курса рубля. Если бы он резко снижался, были бы риски возврата. Курс вернулся на место, поэтому основной фактор пока снят с повестки», — заявил он.

По состоянию на 3 июня курс доллара держится в районе 61 рубля, хотя ещё 9 марта он достигал исторического максимума в 120 рублей за доллар. Без учёта принятых российскими властями мер курс американской валюты был бы на уровне 180 рублей, сказал агентству Bloomberg валютный стратег Wells Fargo Securities Брендан МакКенна. Нынешнее укрепление рубля является искусственным, добавил он.

По официальным данным, число трудящихся-мигрантов, временно работающих за границей, по состоянию на июль 2021 года в среднем составляло 1,5 миллиона человек, из них чуть больше 1 миллиона — в России. По данным МВД РФ, в период с января по сентябрь прошлого года больше всего иностранных граждан с целью трудоустройства прибыли из Узбекистана — 3,05 миллиона человек.