Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования императору Японии Нарухито и премьер-министру Фумио Кисиде в связи с безвременной кончиной бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ в результате покушения, сообщила пресс-служба президента.

Утром 8 июля экс-премьер Японии получил огнестрельные ранения из самодельного дробовика на улице города Нара, где он выступал с предвыборной речью в ходе избирательной кампании в парламент. Позже Синдзо Абэ скончался в больнице.

Шавкат Мирзиёев адресовал слова глубокого сочувствия супруге и всем близким покойного.

«Стратегические программы и инновационные инициативы господина Абэ послужили стабильному развитию Японии, дальнейшему усилению её роли в системе международных отношений и мировой экономики», — отмечается в послании президента Узбекистана.

«В Узбекистане всегда будут высоко ценить личные заслуги крупного государственного деятеля в развитии многоплановых узбекско-японских отношений, последовательном и эффективном расширении стратегического партнёрства между двумя странами», — говорится в послании.

Синдзо Абэ посещал Узбекистан в октябре 2015 года. Вместе с Шавкатом Мирзиёевым, который тогда был премьер-министром, он открыл в Ташкенте реконструированный Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои.

В декабре 2019 году Шавкат Мирзиёев в статусе президента в рамках официального визита в Токио встречался с Синдзо Абэ. Они подписали совместное заявление об углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией.