Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после ранения, сообщил телеканал NHK.

В политика стреляли на улице утром в пятницу в городе Нара на западе Японии, где Синдзо Абэ выступал на митинге в ходе своей предвыборной кампании на выборах в парламент.

После утреннего покушения раненый политик был в сознании, но по пути в больницу его состояние стало критическим, у него отказали легкие и остановилось сердце. Несмотря на попытки врачей спасти экс-премьера, он ушел из жизни в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Полиция арестовала подозреваемого, им оказался 41-летний житель города. Издание Nikkei пишет, что он выстрелил политику в спину из самодельного дробовика.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра в 2006—2007 и 2012−2020 годах от Либерально-демократической партии. Это самое продолжительное пребывание в должности главы правительства за историю Японии.

Синдзо Абэ посещал Узбекистан в октябре 2015 года. Вместе с Шавкатом Мирзиёевым, который тогда был премьер-министром, он открывал в Ташкенте реконструированный Государственный академический Большой театр имени Алишера Навои.