Российский бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с Ириной Винер, главным тренером сборной России по художественной гимнастике, сообщило РИА Новости. Напомним, иск о разводе был подан в мае.

Сегодня, 6 июля, прошло очередное заседание, на котором мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве прекратил производство по иску — представители предпринимателя заявили в суде отказ от требований.

Первое слушание по делу состоялось месяц назад. Алишер Усманов и Ирина Винер в нем не участвовали, их интересы в суде представляли юристы.

Тогда делегаты предпринимателя заявили, что процесс необходимо провести в закрытом режиме, дабы обеспечить неприкосновенность личной жизни известных участников процесса. Прошение было поддержано стороной Винер, а вскоре и удовлетворено судом.

Обращение в суд при расторжении брака, если у супругов нет несовершеннолетних детей, не является обязательным, вопрос можно разрешить через ЗАГС. Подача иска в таких случаях может говорить о том, что один из супругов первоначально не дал согласия на развод, отмечало ранее РИА Новости.

«Как правило, вопрос о разделе совместно нажитого имущества между супругами не поднимается в ходе непосредственной процедуры расторжения брака. Он решается либо между бывшими мужем и женой без участия суда, либо в ходе отдельного судопроизводства», — говорилось в сообщении.

68-летний Алишер Усманов и 73-летняя Ирина Винер поженились в 1992 году.

Миллиардер, совладелец USM Holdings Алишер Усманов находится под персональными санкциями ЕС (которые пытается оспорить), Великобритании и США, у него конфискована мегаяхта Dilbar. Ирине Винер, работающей президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, недавно Латвия запретила въезд на свою территорию.

В Узбекистане бизнесмен финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерации архитектуры модернизма.