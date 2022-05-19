Российский бизнесмен узбекистанского происхождения Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова решили развестись, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве рассмотрит дело 7 июня. В этой инстанции не решаются вопросы по совместно нажитому имуществу, происходит только фактическое расторжение брака, уточняет агентство.

Беседа между представителями сторон состоялась 19 мая, после чего супругам было дано примерно две недели на принятие окончательного решения.

В суде уточнили, что Алишер Усманов является истцом по данному гражданскому делу, а Ирина Винер — ответчиком.

68-летний Алишер Усманов и 73-летняя Ирина Винер поженились в 1992 году.

Миллиардер, совладелец USM Holdings Алишер Усманов находится под персональными санкциями ЕС (которые пытается оспорить), Великобритании и США, у него конфискована мегаяхта Dilbar. Ирине Винер, работающей президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, недавно Латвия запретила въезд на свою территорию.

В Узбекистане бизнесмен финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерации архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобрели долю в «Капиталбанке», «Ахангаранцементе» и Ташкентском металлургическом заводе.