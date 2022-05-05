Российский миллиардер Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав свое включение в санкционный список Евросоюза. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе суда.

«Иск господина Алишера Усманова против Совета [ЕС] подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановку исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», — сообщили в пресс-службе.

Даты слушаний пока не назначены.

Напомним, ЕС в феврале включил Алишера Усманова наряду с другими крупными российскими бизнесменами и чиновниками в санкционный список. В нем отмечалось, что Алишер Усманов поддерживал официальных лиц РФ, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Предприниматель тогда заявил, что будет защищать свою честь и репутацию.

По данным ТАСС, в черный список на данный момент входит 1091 человек, в том числе свыше 30 бизнесменов и 80 организаций.