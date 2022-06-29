На совещаниях, проводимых в последние дни под председательством президента Узбекистана, чиновники вновь присутствуют в лицевых масках. Об этом свидетельствуют фотографии, распространяемые пресс-службой главы государства.

С середины июня в стране наблюдается рост статистики выявляемости коронавируса, в связи с чем у общественности возникает вопрос, планируется ли возвращать требование обязательного ношения масок в общественных местах.

Начальник управления эпидемиологического мониторинга и проведения профилактических мероприятий Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Министерства здравоохранения Рустам Икромов, отвечая на этот вопрос, сказал: «Пока решение Республиканской специальной комиссии по обязательному ношению медицинских масок в общественных местах не принято, но мы рекомендуем носить медицинские маски для здоровья и безопасности».

По его словам, 90% случаев заболевания в настоящее время приходится на непривитых людей. «Остальные 10% — это граждане с ослабленным иммунитетом или лица, вакцинированные более одного года назад».

«Все вакцины, зарегистрированные на сегодняшний день в нашей республике, показывают свою эффективность, в связи с этим использование данных вакцин будет продолжено», — добавил он.