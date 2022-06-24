Для оказания медицинской помощи жителям с подозрением на коронавирус, а также пациентам с подтверждённым COVID-19 во всех 12 районах Ташкента возобновляют работу по одной специальной поликлинике. Это предусмотрено решением хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева от 24 июня.
Список спецполиклиник
|№
|Район
|Медучреждение
|1
|Бектемирский
|Центральная многопрофильная поликлиника Бектемирского района
|2
|Мирабадский
|Фтизиатрический диспансер №5
|3
|Учтепинский
|Филиал «Бирлик» семейной поликлиники №23
|4
|Мирзо-Улугбекский
|Фтизиатрический диспансер №1
|5
|Яккасарайский
|Семейная поликлиника №58
|6
|Сергелийский
|Семейная поликлиника №11
|7
|Алмазарский
|Фтизиатрический диспансер №3
|8
|Чиланзарский
|Городской центр фтизиатрии и пульмонологии
|9
|Юнусабадский
|Фтизиатрический диспансер №4
|10
|Шайхантахурский
|Семейная поликлиника №42
|11
|Яшнабадский
|Фтизиатрический диспансер №2
|12
|Янгихаётский
|Городской кожно-венерологический диспансер
Впервые такие поликлиники появились в июле 2021 года. Они располагались по этим же адресам и работали в круглосуточном режиме (контакты). За каждой поликлиникой были закреплены по три медицинских бригады, в составе которых — по два врача и два медработника среднего звена. В Управлении здравоохранения Ташкента подтвердили «Газете.uz», что медучреждения будут работать в таком же порядке, как и в прошлом году.
23 июня начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил, что в Узбекистане выявлен субвариант омикрон-штамма коронавируса — Stealth-Omicron BA.2, считающийся одним из самых заразных его вариантов.
По его словам, за последнюю неделю отмечается «незначительное увеличение» динамики заболевания COVID-19. В частности, 17 июня было зарегистрировано 90 случаев, 18 июня — 108, 19 июня — 93, 20 июня — 87, 21 июня — 82, 22 июня — 98, 23 июня — 94. Глава СЭС подчеркнул важность ускорения вакцинации и ревакцинации.