Для оказания медицинской помощи жителям с подозрением на коронавирус, а также пациентам с подтверждённым COVID-19 во всех 12 районах Ташкента возобновляют работу по одной специальной поликлинике. Это предусмотрено решением хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева от 24 июня.

Список спецполиклиник

№ Район Медучреждение 1 Бектемирский Центральная многопрофильная поликлиника Бектемирского района 2 Мирабадский Фтизиатрический диспансер №5 3 Учтепинский Филиал «Бирлик» семейной поликлиники №23 4 Мирзо-Улугбекский Фтизиатрический диспансер №1 5 Яккасарайский Семейная поликлиника №58 6 Сергелийский Семейная поликлиника №11 7 Алмазарский Фтизиатрический диспансер №3 8 Чиланзарский Городской центр фтизиатрии и пульмонологии 9 Юнусабадский Фтизиатрический диспансер №4 10 Шайхантахурский Семейная поликлиника №42 11 Яшнабадский Фтизиатрический диспансер №2 12 Янгихаётский Городской кожно-венерологический диспансер

Впервые такие поликлиники появились в июле 2021 года. Они располагались по этим же адресам и работали в круглосуточном режиме (контакты). За каждой поликлиникой были закреплены по три медицинских бригады, в составе которых — по два врача и два медработника среднего звена. В Управлении здравоохранения Ташкента подтвердили «Газете.uz», что медучреждения будут работать в таком же порядке, как и в прошлом году.

23 июня начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил, что в Узбекистане выявлен субвариант омикрон-штамма коронавируса — Stealth-Omicron BA.2, считающийся одним из самых заразных его вариантов.

По его словам, за последнюю неделю отмечается «незначительное увеличение» динамики заболевания COVID-19. В частности, 17 июня было зарегистрировано 90 случаев, 18 июня — 108, 19 июня — 93, 20 июня — 87, 21 июня — 82, 22 июня — 98, 23 июня — 94. Глава СЭС подчеркнул важность ускорения вакцинации и ревакцинации.