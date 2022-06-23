Разновидность омикрон-штамма коронавируса Stealth-Omicron BA.2 зарегистрирована в Узбекистане. Об этом в интервью УзА в четверг сообщил начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

По его словам, за последнюю неделю отмечается «незначительное увеличение» динамики заболевания COVID-19. В частности, 17 июня было зарегистрировано 90 случаев, 18 июня — 108, 19 июня — 93, 20 июня — 87, 21 июня — 82, 22 июня — 98.

Возраст зарегистрированных заболевших коронавирусом:

до 14 лет — 3−4%;

15−19 лет — 2−3%;

20−29 лет — 24−25%;

30−39 лет — 16−17%;

40−49 лет — 14−15%;

50−59 лет — 9−10%;

60 лет и старше — 16−17%.

При выяснении источников заболевания установлено, что 35−40% случаев были переданы от членов семьи, 15−20% — от соседей или родственников, 7−8% — в общественных местах, 5−8% — на рабочем месте.

Сублиния омикрон-штамма коронавируса Stealth-Omicron BA.2, известная как «стелс-омикрон», сейчас доминирует во всем мире по количеству заражений. Рабочая группа Всемирной организации здравоохранения по эволюции вирусов (TAG-VE) определила новый подвид как «вызывающий озабоченность» (VOC).

«Данный штамм выявлен в нашей стране, и мы наблюдаем, что этот штамм встречается у больных коронавирусной инфекцией. Анализ генома вируса (секвенирование) в Центре передовых технологий Министерства инновационного развития выявил штамм „омикрон“ у 67% [заразившихся], а новую мутацию штамма „омикрон“ Stealth-Omicron BA.2 — у 33%», — заявил Баходир Юсупалиев.

Глава Службы санэпидблагополучия подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабильная, но за последние два года именно в июле-августе наблюдался рост заболеваемости.

«Поэтому для предотвращения распространения коронавирусной инфекции важно ускорить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции и ревакцинацию бустерной дозой», — заявил он.

На сегодняшний день в Узбекистане использовано 57,7 миллиона доз вакцины: первой дозой привито свыше 20,5 миллиона, второй — более 16,8 миллиона, третьей дозой и ревакцинацией охвачено свыше 20,3 миллиона человек, сообщил Баходир Юсупалиев.

Для иммунизации населения в возрасте 12−18 лет использовано 1,58 миллиона доз вакцин.

«Название stealth (англ. скрытый, невидимый) субвариант получил из-за особенностей генетической структуры: его сложно отличить при проведении ПЦР-тестов от других штаммов, например, от «дельты». У него нет некоторых мутаций, которые помогают выделить омикрон-вариант при анализах. Поэтому, по мнению некоторых исследователей, «стелс-омикрон» мог начать распространяться почти одновременно с штаммом BA.1, но на него обращали меньше внимания, пишет РБК.

Согласно заявлению ВОЗ, опубликованному 22 февраля, новый субвариант передаётся в 1,5 раза быстрее, чем «оригинальный» BA.1. При этом омикрон-штамм, обнаруженный в конце прошлого года, уже считался самым трансмиссивным вариантом коронавируса. Многие мутации, обнаруженные в сублинии BA.2, совпадают с мутациями варианта BA.1. Однако стелс-вариант обладает восемью уникальными мутациями спайк-протеина — белка оболочки коронавируса, с которыми может быть связана его более высокая трансмиссивность.

К настоящему времени было выявлено несколько подлиний варианта «омикрон», в частности BA.3, BA.4 и BA.5.