В Фискальном институте при Государственном налоговом комитете обсудили наиболее распространённые схемы уклонения от налогов, используемые строительными компаниями в Узбекистане, сообщила пресс-служба ГНК.

В 2019—2022 годах объём выполненных работ в строительстве увеличивался в среднем на 15−20% в год, но при этом в отчётности компаний средняя рентабельность затрат по отрасли снизилась с 10% в 2021 году до 3,1% в 2022 году.

18 тысяч из 20,3 тысячи действующих строительных компаний (88%) в своих отчётах указали рентабельность значительно ниже среднеотраслевого уровня (3% и ниже), подсчитали в Фискальном институте. При этом в 10 тысячах (50%) строительных организаций числится всего по 1 работнику, что даёт основания предполагать сокрытие реального количества работников.

Отметим, что Министерство строительства с начала прошлого года ведёт рейтинг строительных и подрядных организаций, присваивая им классы надёжности по шкале от AAA (наивысший уровень надёжности) до D (низкий уровень-3). В критериях оценки заложено и количество инженерно-технических работников организации.

По данным на 23 июня, классы «ААА» и «АА» не присвоены ни одной из 16703 организаций, участвующих в рейтинге, класс «А» — одной организации. Преобладающее число организаций имеют «ССС» (удовлетворительный уровень-1) — 3470 компаний, «СС» (удовлетворительный уровень-2) — 3747 компаний, «С» (удовлетворительный уровень-3) — 2740 компаний. «DDD» (низкий уровень-1) присвоен 1837 компаниям.

В Фискальном институте отметили следующие случаи в практике стройкомпаний:

продажа жилья по цене значительно ниже среднерыночной (приведён пример — в новом жилом комплексе в Учтепинском районе Ташкента продано 26 квартир по цене 1,8 млн сумов за квадратный метр);

неуплата налога на прибыль путём искусственного завышения расходов в предоставленных отчётах (пример данных в отчётности: в первом квартале 2022 года налогоплательщик осуществил реализацию на сумму 16 млрд сумов, но деятельность завершил с убытком в 8 млрд сумов);

внесение физическими лицами крупных сумм денежных средств, зданий и сооружений, строительных материалов (без указания источника) в уставный капитал строительных организаций с последующей реализацией (например, уставный капитал организации с начала 2021 года пополнен на 121 млрд сумов, при этом учредители представили отчётность налоговым органам о годовом доходе организации в 3,4 млн сумов).

сокрытие фактических объёмов выполненных работ за счёт неоформления электронных счетов-фактур (например, на расчётный счёт налогоплательщика за выполненные работы поступили средства в размере 79 млрд сумов, тогда как в налоговой отчётности отражено 15 млрд сумов).

Представители ГНК заявили о намерении обсуждать с налогоплательщиками преимущества проводимых налоговых реформ — для достижения добровольного соблюдения налогового законодательства.