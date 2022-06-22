Ночью 22 июня на юго-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1, принёсшее масштабные разрушения и многочисленные жертвы. Около 250 человек погибли, ещё не менее 150 ранены, сообщает BBC.

Эпицентр находился примерно в 44 км от города Хост на юго-востоке страны. Люди не успели покинуть свои дома, что привело к большим жертвам. Разрушены не менее 100 домов в Хосте, есть разрушения в провинции Пактика, где погибли около 100 человек и ранены 150, передаёт Al Jazeera.

Землетрясение также ощущалось в Пакистане, о разрушениях не сообщается.

В Узбекистане подземные толчки силой 3 балла ощущались в Сурхандарьинской области, в Кашкадарьинской, Самаркандской и Джизакской областях сила землетрясения составила 2 балла.