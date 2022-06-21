В Самарканде и Ташкенте задержаны две женщины, обещавшие отправку в Соединённые Штаты Америки за 40 тысяч долларов, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Получив информацию об этом, правоохранительные органы провели оперативное мероприятие, в ходе которого в Самарканде при получении 3000 долларов за оформление визы у одного из участников мероприятия была задержана 39-летняя женщина.

В продолжение мероприятия в Ташкенте была задержана 30-летняя женщина, которой были переданы эти 3000 долларов.

По данному факту сейчас проводятся следственные действия, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ряде случаев, когда гражданам Узбекистана — в основном жителям Самаркандской области — обещали организовать въезд в США через другие страны.

В апреле был задержан мужчина, обещавший со своим подельником, проживающим в США, организовать жителю Самаркандского района выезд в США через Турцию и страны Латинской Америки за 40 тысяч долларов.

В январе в Самарканде был задержан мужчина, пообещавший доставить трёх граждан в США через Мексику за 60 тысяч долларов.

В декабре прошлого года двое жителей Самаркандского района обещали двум жителям Самарканда организовать их выезд в США — также через третьи страны — за 30 тысяч долларов с каждого.