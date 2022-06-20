Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не получила большинства мест в нижней палате парламента — Национальной ассамблее — во втором туре парламентских выборов 19 июня, пишет Le Monde. Получив 245 мандатов из 577, коалиция недобрала более 40 мест до большинства и теперь будет вынуждена искать союзников.

Окончательные данные голосования выглядят так: коалиция президента Макрона — 245 мест, «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) Жана-Люка Меланшона — 131, ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 89, республиканцы и их союзники — 61, представители других политических формирований и независимые депутаты — 51.

Для продвижения своих реформ в парламенте Эммануэлю Макрону придётся искать поддержку у депутатов не из своей коалиции. Между тем, представители республиканцев заявили, что останутся в оппозиции и не примкнут к президентской партийной коалиции.

В первом туре парламентских выборов коалиция Макрона смогла немного вырваться вперёд, получив 25,71% голосов, NUPES Жана-Люка Меланшона набрал 25,61%, третьим было «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 18,7% голосов.

В апреле Эммануэль Макрон переизбрался на президентский пост, одержав победу во втором туре с 58,5% голосов, на втором месте была Марин Ле Пен — 41,4%. В первом туре довольно сильно выступил представитель левых Жан-Люк Меланшон, получив третье место.