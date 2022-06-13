На прошедшем в воскресенье первом туре парламентских выборов во Франции партия президента Эммануэля Макрона «Вместе!» набрала 25,71% голосов, получив символическое преимущество в 0,1% над лево-зелёным союзом, возглавляемым Жаном-Люком Меланшоном (25,61%), пишет издание Le Monde.

Третью позицию с 18,7% голосов заняло ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая стала сильным соперником Эммануэля Макрона на президентских выборах в апреле.

«Ещё несколько месяцев назад левый блок Жана-Люка Меланшона выглядел умирающим, а сегодня вышел наравне с президентской коалицией, превзойдя все ожидания», — отмечает Le Monde успех нового народного экологического и левого союза (NUPES), созданного Меланшоном, который на апрельских выборах президента стал третьим в первом туре, проиграв 6,9% Макрону и 2% Ле Пен.

Сообщается об исторически низкой явке избирателей на парламентских выборах — 47,5%. Второй тур выборов запланирован на 19 июня.

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции состоит из 577 депутатов, избираемых на пять лет. На них претендуют 6293 кандидата, представляющих политические партии и объединения, и являющиеся независимыми.