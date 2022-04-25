Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выиграл прошедшие в воскресенье выборы, набрав 58,55% голосов, сообщило издание Le Monde. За лидера ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен голоса отдали 41,45% избирателей.

Марин Ле Пен признала поражение и пообещала продолжить борьбу на парламентских выборах. При этом свой результат на выборах она назвала «оглушительной победой».

Как передаёт Euronews, в своей триумфальной речи у подножья Эйфелевой башни в Париже Эммануэль Макрон признал, что многие проголосовали за него лишь для того, чтобы власть не получили крайне правые. «С этого момента я больше не кандидат одного из лагерей, я президент всех и каждого», — заявил он.

В первом туре выборов разрыв между кандидатами был не слишком значительным: 27,4% у Макрона и 23,41% у Ле Пен.

На выборах 2017 года Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен также были соперниками во втором туре. Тогда победа лидера центристской партии «Вперёд, республика!» была более убедительной — 66,1% против около 34%.