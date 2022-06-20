В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана полностью прекращена деятельность организованных террористических групп, сообщило таджикское информационное агентство «Ховар» со ссылкой на межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка.

Напомним, 14 мая жители ГБАО вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана. Протестам предшествовали судебные приговоры активисту Амриддину Аловатшоеву и бойцу ММА Чоршанбе Чоршанбиеву.

«События конца мая, которые произошли в городе Хороге и Рушанском районе, были заранее спланированы, и внутренние и внешние заинтересованные стороны стремились дестабилизировать обстановку в сфере безопасности в области и нарушить покой граждан», — заявили в пресс-центре штаба.

«Главари ОПГ (организованной преступной группировки — ред.) Хорога, Рушанского и Рошткалинского районов неоднократно амнистировались правительством за совершение особо тяжких преступлений, однако они не делали должных выводов и продолжали свои гнусные действия», — говорится в сообщении.

По данным «Ховара», в ходе оперативно-розыскных мероприятий «все 12 главарей ОПГ были задержаны». Всего в ходе спецоперации задержано 220 человек, в отношении 53 человек возбуждено уголовное дело, «нейтрализовано» 16 человек, оказавших вооруженное сопротивление, сообщил штаб.

В мае спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варенн призвал Таджикистан прекратить репрессии против представителей памирского меньшинства в ГБАО. Он выразил встревоженность «жёсткой реакцией правительства» на протесты, в том числе арестами, чрезмерным и незаконным применением силы и привлечением военных для подавления протестов 18 мая в рамках антитеррористической операции.

Напряженная ситуация сложилась в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в ноябре прошлого года, когда убийство памирца службой безопасности вызвало широкомасштабные протесты, отмечает Служба новостей ООН.

25 ноября 2021 года молодого памирца Гулбиддина Зиёбекова предположительно подвергли пыткам и убили таджикские силы безопасности. В тот же день люди, среди них школьники, вышли на марш в Хороге, столице ГБАО, в знак протеста против этого убийства. Служба новостей ООН приводит сообщения, что правительственные войска открыли огонь по демонстрации, убив двух демонстрантов и ранив 17, десятки получили тюремный срок.