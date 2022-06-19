Молодёжные сборные Узбекистана и Саудовской Аравии 19 июня в 18:00 проведут финальный матч Кубка Азии на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте.

Узбекистан находится в шаге от того, чтобы стать первой командой, которая во второй раз поднимет трофей, в то время как Саудовская Аравия может завоевать свой первый титул после двух неудачных финалов в 2013 и 2020 годах.

Слова перед матчем

Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана Тимур Кападзе ожидает тяжёлую встречу в финале.

«Мы очень рады, что вышли в финал. Нас ждёт последний матч. Мы к нему хорошо подготовились. Каждый этап соревнований был для нас сложным, но мы вышли в финал и надеемся поднять трофей», — сказал он.

Специалист также высказался о «внешних факторах» перед финалом.

«Много внешних факторов, но сейчас не время об этом думать. Будет ли там жарко, душно или плохое состояние поля, нам всё равно надо выйти на поле и играть там. Потому что не переносят матч на другой стадион и другое время. Мы проводим всестороннюю физическую и моральную подготовку… Это станет препятствием как для нас, так и для другой команды. Но мы будем стараться добыть победу», — сказал наставник.

Тимур Кападзе дал оценку Саудовской Аравии U-23, с которой Узбекистан U-23 уже встречался в квалификации к этому турниру (2:2). По его словам, Саудовская Аравия — действительно сильная команда, показывающая хорошие результаты.

«Обе команды потратили много сил, эмоций, чтобы выйти в финал. Конечно, мы их изучили. Мы и ранее встречались. К их команде присоединились ещё два игрока из национальной сборной, которые участвовали в двух последних встречах. По сравнению с квалификацией в их команде произошло много изменений, они усилились. С точки зрения возраста, они также старше, чем наши игроки. Но это не станет для нас препятствием», — отметил он.

Саудовская Аравия ещё не пропускала гол с начала группового этапа, что станет «дополнительной мотивацией для Узбекистана».

«Каждый матч дал нам опыт. Мы сделали соответствующие выводы, извлекли урок. Мы встречались с Саудовской Аравией и знаем, как они играют, какие у них игроки. Всё это даёт нам сил», — подчеркнул 40-летний специалист.

Тимур Кападзе и Саад аль-Шехри. Источник: АФК.

Саудовская Аравия U-23 уже выходила в финал на прошлом Кубке Азии 2020 года, где в итоге проиграла Республике Корея. Главный тренер команды Саад аль-Шехри уверен, что его подопечные смогут поднять титул чемпионов Азии в воскресенье.

«Я очень горжусь тем, что моя команда вышла в финал. Я второй раз в финале, и я надеюсь, что мы проведём хорошую игру и вернёмся домой с трофеем. Мы надеемся сохранить эту концентрацию и удачу. Это финал, а в финале может случиться всё что угодно. Завтра они могут забить, но, надеюсь, мы достойно отреагируем. Мы готовимся ко всем ситуациям», — отметил 42-летний специалист.

По его словам, это поколение игроков отличается от предыдущего.

«Мы только начали готовить эту команду в последние полгода, а сейчас мы в финале, и это очень хорошо для нас. Мы больше думаем о будущем. Для нас важно иметь хорошее поколение и быть в полуфинале или финале (соревнований), это то, чего мы хотим для нашего футбола в Саудовской Аравии», — сказал он.

Саад аль-Шехри считает, что с учётом предыдущих встреч между командами не будет «никаких секретов», поэтому он призвал своих игроков насладиться игрой на переполненном стадионе «Бунёдкор».

«Узбекистан — сильная команда, у них хороший стиль игры, но мы готовы. Они долго готовили эту команду. Мы дважды играли против Узбекистана, они нас понимают, и мы тоже много о них знаем. Мы надеемся, что с хорошей тактикой и менталитетом мы сможем выиграть игру. Для нас важно, чтобы мы получали удовольствие от игры», — подчеркнул он.

Наставник отметил, что его команда хочет «сделать свой народ и страну счастливыми».

«Но это давление пойдёт нам на пользу, потому что это означает, что игрокам нужно быть более сконцентрированными, больше бегать и бороться», — заявил он.

Факты





Обе команды уже были на этом этапе. Узбекистан U-23 выиграл титул в 2018 году, а Саудовская Аравия заняла второе место в 2013 и 2020 годах.

Узбекистан может стать первой командой в истории турнира, завоевавшая трофей два раза. Помимо узбекистанцев, предыдущими чемпионами были Ирак (2013 году), Япония (2016 году) и Республика Корея (2020 году).

Команды уже несколько раз встречались ранее. Саудовская Аравия обыграла Узбекистан со счётом 1:0 в полуфинале Кубка Азии U-23 в 2020 году. Это поражение в конечном итоге стоило узбекистанцам путёвки на Олимпийские игры в Токио.

Команды также столкнулись в квалификации к этому турниру — матч закончился со счётом 2:2. В марте они встречались на товарищеском турнире в Дубае, где Саудовская Аравия выиграла со счётом 2:0.

Всего сборные в этом возрасте встречались между собой пять раз, где узбекистанцы не выиграли у аравийцев ни одного матча — три поражения при двух ничьих.

На этом турнире команды являются самыми «забивающими». Узбекистан лидирует с 12 голами, а Саудовская Аравия отстанет всего на один гол. Но саудовская команда обороняется лучше — ни одного пропущенного гола за пять матчей. Узбекистан пропустил три гола — один раз в группе А против Ирана и дважды против Ирака в четвертьфинале.

Молодёжная сборная Узбекистана нанесла 90 ударов по воротам соперника на пути к финалу, а Саудовская Аравия — 78. Пара атаки в лице Жасурбека Джалолиддинова (15) и Хусайна Норчаева (12) лидирует в личном зачёте.

Японец Юито Сузуки, Айман Яхья из Саудовской Аравии и Жасурбек Джалолиддинов из Узбекистана забили по три гола и претендуют на звание лучшего бомбардира турнира.





Из взрослой в молодёжную команду присоединился 22-летний нападающий Фирас аль-Бурайкан, который успел забить гол и отдать две голевые передачи, что позволило команде выйти в финальный этап турнира.