Экономический спад и потери рабочих мест в России в результате санкций, введённых против страны после вторжения в Украину, оказывают негативное влияние на денежные переводы и мигрантов из Центральной Азии, заявили в Международной организации по миграции (МОМ).

16 июня в мире отмечался День семейных денежных переводов. В связи с этим МОМ проанализировала ситуацию с мигрантами и денежными переводами в страны Центральной Азии из России.

Денежные переводы мигрантов, работающих в России, составляли до 30% ВВП стран Центральной Азии. Эти переводы очень важны для экономик стран региона, однако прогнозы Всемирного банка говорят о сильном сокращении объёмов переводов из России в этом году: в Узбекистан — на 21%, Казахстан — на 17%, Таджикистан — на 22% и Кыргызстан — на 33%.

«За этими цифрами — угроза обнищания множества семей. Денежные переводы, которые посылали своим близким мигранты — как правило, люди из бедных семей, зачастую сельские жители, — помогали тем выбираться из бедности», — отмечают в МОМ. Организация указывает на необходимость регулярно отслеживать потоки мигрантов и денежных переводов и поддерживать вернувшихся мигрантов и их близких.

По оценкам организации, сейчас около 4 миллионов трудовых мигрантов работают в России, в том числе около 2 миллионов — из Узбекистана, по 1 миллиону — из Кыргызстана и Таджикистана и около 200 тысяч — из Казахстана. Они работают, в основном, в строительстве, в транспортном секторе, в сельском хозяйстве и в сфере услуг, а также в некоторых областях, требующих более высокой квалификации.

Данные о количестве вернувшихся из России узбекистанских мигрантов относятся к апрелю, когда число вернувшихся в Узбекистан с начала года составило 133 тысячи человек. В апреле мигранты из Узбекистана отправили на родину рекордную сумму — 1,07 млрд долларов, что почти в 2 раза больше, чем год назад, при этом Центральный банк Узбекистана предсказывает сокращение переводов на 18−25%, отмечается в материале МОМ.

Ожидается, что экономическая ситуация, вызванная затягивающейся войной России в Украине, будет продолжать негативно влиять на экономику стран Центральной Азии. По июньским оценкам Всемирного банка, рост ВВП Узбекистана в 2022 году дойдёт до 4,3% (прогноз улучшен с апрельских 3,6%), а рост ВВП Казахстана может достигнуть 2%. Другие страны ждёт понижение: ВВП Таджикистана снизится на 0,4%, Кыргызстана — на 2%, при этом ВВП Украины сократится на 45%, ВВП России может снизиться примерно на 9%.