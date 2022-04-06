В первом квартале текущего года в Узбекистан из России вернулись 133 тысячи трудовых мигрантов, из них 50 тысяч возвратились в марте.

Всего в январе-марте в страну вернулись 193 тысяч трудовых мигрантов, сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель начальника Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Азизбек Юнусов (видео, опубликованное Kun.uz).

Согласно озвученным им данным, в 2021 году в страну вернулись 502 тысячи мигрантов, из них 280 тысячи — из России.

Агентство провело анонимный опрос граждан Узбекистана, находящихся в России, об их намерениях вернуться домой. В нём приняли участие около 15 тысяч респондентов.

15% опрошенных них сообщили, что потеряли работу и в данный момент возвращаются в Узбекистан, 25% указали на изменение курса рубля как причину, по которой они хотят вернуться, 24% сообщили, что работают и рассмотрят возможность возвращения, если потеряют работу, 36% ответили, что у них есть трудовой договор и они не думают возвращаться.

Азизбек Юнусов также сообщил, что в результате подомового обхода в махаллях на 1 апреля изучено положение 128 тысяч человек, вернувшихся в страну.