Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП Узбекистана в 2022 году до 4,3%. Об этом говорится в июньском докладе «Перспективы мировой экономики».

В апреле ВБ сообщал, что вторжение России в Украину замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6% в 2022 году по сравнению с докризисными оценками в 5,6%. Теперь финансовая организация пересмотрела показатель в более оптимистичную сторону.

В 2023 году ВБ ожидает роста ВВП Узбекистана в 5,3%, что на 0,5% ниже январьских прогнозов (5,8%).

Согласно прогнозу финансового института, рост экономики Узбекистана будет самым высоким среди страны Центральной Азии, поскольку в Таджикистане ожидается снижение ВВП на 0,4%, в Кыргызстане — на 2%. В Казахстане рост прогнозируется на уровне 2%.

Среди стран Восточной Европы только у Грузии (5,5%) и Венгрии (4,6%) показатели лучше, чем у Узбекистана.





Как ожидается, темпы роста мировой экономики резко упадут с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году, что намного ниже январского прогноза, составившего 4,1%. Предполагается, что в 2023—2024 годах темпы роста будут колебаться вокруг этой отметки, поскольку война в Украине нарушает экономическую, инвестиционную и торговую деятельность на ближайшую перспективу, накопившийся отложенный спрос постепенно ослабевает, а меры стимулирующей фискальной и денежно-кредитной политики сворачиваются.

Как заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, конфликт на Украине, пандемические ограничения в Китае, сбои в цепочках поставок и риск стагфляции мешают росту. По его словам, многим странам будет трудно избежать рецессии.

Согласно прогнозам, экономика региона Европы и Центральной Азии в 2022 году сократится на 2,9%, хотя ранее ожидался рост в 3%. В 2023 году объём ВВП вернётся к росту — 1,5%, что почти в два раза меньше, чем прогнозировалось.

Объём выпуска товаров и услуг в регионе Европы и Центральной Азии сократится в 2022 году примерно на 3%, поскольку война в Украине и ее последствия отражаются на товарных и финансовых рынках, торговых и миграционных связях, а также на уровне доверия предпринимателей и потребителей.

В регионе ЕЦА риски для прогноза по-прежнему смещены в сторону дальнейшего понижения. Если вооруженный конфликт затянется или усилится, он может нанести гораздо более значительный экономический ущерб и повысить вероятность фрагментации международной торговли и инвестиций, особенно на фоне повышения напряженности в регионе. К тому же, гуманитарная ситуация, которая уже близка к катастрофической, может стать еще хуже, говорится в докладе.

Как ожидается, ВВП Украины сократится в 2022 году на 45,1%. В России в 2022 году прогнозируется снижение на 8,9%, а в 2023 году — на 2%.

«Ситуация напоминает 70-е годы»

Всемирный банк отмечает, что текущий переломный момент напоминает 1970-е годы в трех ключевых аспектах:

подстегивающие инфляцию систематические нарушения со стороны предложения, которым предшествовал продолжительный период активной стимулирующей денежно-кредитной политики в ведущих развитых экономиках;

перспективы замедления экономического роста;

проблемы, стоящие перед странами с формирующимся рынком и развивающимися экономиками в связи с ужесточением денежно-кредитной политики, которое потребуется для того, чтобы обуздать инфляцию.

Но при этом нынешняя ситуация отличается от 1970-х годов по многим параметрам. В частности, доллар занимает сильные позиции, что резко контрастирует с 1970-ми годами, когда он был очень слабым; рост цен на сырье (в процентах) меньше. Кроме того, ведущие финансовые учреждения, в основном, имеют сильные балансы.

«Еще важнее то, что в отличие от 70-х годов прошлого века у центральных банков развитых и многих развивающихся экономик теперь есть четкие полномочия на обеспечение стабильности цен, и за последние 30 лет они приобрели реальный опыт достижения целевых показателей инфляции», — говорится в докладе.

Согласно прогнозам, в следующем году глобальная инфляция замедлится, но во многих странах, вероятно, будет оставаться выше целевых ориентиров. Как отмечается в докладе, если инфляция останется на повышенном уровне, повторение исхода предыдущего случая стагфляции может привести к глубокому спаду мировой экономики наряду с финансовыми кризисами в ряде стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик.

Кроме того, в докладе представлены заключения о том, как влияние войны на рынки энергоресурсов ухудшает перспективы развития мировой экономики. Война в Украине вызвала скачок цен на широкий круг товаров, связанных с энергоресурсами. Рост цен на энергоресурсы приведет к снижению реальных доходов, повышению себестоимости продукции, ужесточению условий кредитования и ограничению возможностей для макроэкономической политики, особенно в странах-импортерах энергоресурсов.

По мнению ВБ, директивные органы должны воздерживаться от принятия таких искажающих мер, как контроль над ценами, субсидии и запреты на экспорт, в результате которых наблюдающийся в последнее время рост цен на сырье может еще больше увеличиться. В сложной ситуации, когда ускоряется инфляция, снижаются темпы экономического роста, ужесточаются условия кредитования и сужается фискальное пространство, правительствам придется пересмотреть приоритетные направления расходов в пользу адресной помощи уязвимым группам населения.

Рейтинговое агентство S&P ранее отметило, что экономический спад в России, а также санкции против российских компаний и секторов экономики скажутся на активности в Узбекистане, из-за чего прогноз роста реального ВВП республики на 2022 год был снижен с 5,5% до 3,5%. При этом агентство выразило уверенность, что страна выдержит шоки и неопределенности в течение всего периода российского вторжения в Украину.