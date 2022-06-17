В начале следующей недели ожидаются неустойчивые погодные условия, сообщил Узгидромет.

Так, 18−21 июня местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 18−23 м/с, 20−21 июня возможны порывы до 23−28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Как сообщалось ранее, 18−19 июня по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами ожидаются кратковременный дождь, гроза.

Затем 20−22 июня по территории страны временами пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных районах возможно выпадение града. По предгорным и горным районам Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины возможны сильные дожди.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 18−22 июня по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления:

По Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам;

По Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

По Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

По Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

По Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

По Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;

По Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

По Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

По Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, Узгидромет и МЧС просят соблюдать меры предосторожности.