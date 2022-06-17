На выходных, как и в пятницу, в Узбекистане будет наблюдаться преимущественно сухая и умеренно жаркая погода, сообщил Узгидромет.

«Температурный фон в эти дни будет выше среднемноголетних значений и составит +34…+39 градусов Цельсия», — отметили в центре. В пятницу по югу и пустынной зоне местами будет до +40…+42.

Кратковременные дожди и грозы возможны лишь по Ташкентской области, областям Ферганской долины и по предгорным и горным районам страны. В отдельных горных районах возможно выпадение града. Местами ожидается усиление ветра до 18−23 м/с.

Ранее Узгидромет рассказывал, каким был июнь последние три года. Первый месяц лета 2019 года был достаточно комфортным: температура была в пределах +29…+34 градусов и лишь в конце месяца поднялась до +35…+37. Июнь 2020 года также не был очень жарким, однако в 2021 году Узбекистан накрыла аномальная жара — месяц был местами самым тёплым за всю историю наблюдений.