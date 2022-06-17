Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июня ознакомился с работой Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии, сообщила пресс-служба главы государства.

Детское медучреждение было выделено из состава Республиканского центра гематологии, обслуживавшего и взрослых, и детей. Президент посещал его год назад. В сообщении пресс-службы говорится, что из-за недостаточного лекарственного обеспечения и отсутствия современных методов химиотерапии эффективность лечения в республиканском центре составляла не более 30%.





«Условия в здании также были плачевными. В одной комнате лежали по три-четыре пациента, санитарные комнаты были общими. Каждому больному на питание выделялось 11 тысяч сумов в день. Половина лабораторных анализов выполнялась в частных клиниках», — говорится в сообщении.

27 мая 2021 года постановлением президента отделение детской гематологии и онкологии было превращено в отдельный центр. Новое здание построено на улице Арнасай в Чиланзарском районе Ташкента и было открыто в январе.





Количество коек в центре составляет 160 вместо прежних 85. Здесь также созданы условия для родителей. Сегодня здесь проходят лечение 101 ребенок. Их обслуживают более 130 врачей, в том числе 38 научных сотрудников и сотни медсестёр, отмечается в сообщении.

В центре имеются отделения детской онкогематологии, гематологии, онкологии, реанимации, гемодиализа и плазмафереза, стационарные и амбулаторные поликлиники.





На снабжение центра лекарствами выделено 170 млрд сумов, или почти в 60 раз больше, чем в 2016 году — 2,8 млрд сумов. Государство безвозмездно предоставляет онкогематологические препараты 91 вида.

К деятельности центра были привлечены иностранные консультанты, обновлены стандарты лечения и диагностики. Благодаря этому здесь увеличилось количество операций по трансплантации стволовых клеток.





В самом центре теперь проводятся комплексные анализы, такие как молекулярно-генетическое и иммуногистохимическое исследование. В прошлом образцы отправляли для анализа в Индию, Турцию и Россию.

Ранее мы писали, что фонд Zamin, главой попечительского совета которого является супруга президента Зироат Мирзиёева, открыл в центре первую госпитальную школу «Мехрли мактаб» на 40 мест и детсад «Илк кадам» на 30 мест.

Президент выразил слова поддержки лечащимся в центре детям и их матерям.





«Цель моего очередного приезда к вам — придать вам силы, усилить ваши надежды. Это испытание для всех нас. Мы как государство должны использовать весь свой ум и потенциал для победы над этой болезнью. Нам нужно помогать родителям, поддерживать детей, делать всё возможное для их выздоровления», — сказал он

В беседе с детьми Шавкат Мирзиёев выслушал их мечты и устремления, пожелал им скорейшего выздоровления и успехов в учёбе, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Мать Саидазизхона сообщила, что её сын готовился к поступлению в президентскую школу, но столкнулся с болезнью. В ближайшее время ему предстоит операция по трансплантации. Глава государства заявил, что после операции ребёнок будет принят в президентскую школу без экзаменов.

Пациент Алан рассказал президенту, что хочет стать начальником завода Tesla. Шавкат Мирзиёев улыбнулся и сказал: «Сейчас стремительно развивается Каракалпакстан, там ещё откроются большие заводы. Пока ты подрастёшь, Tesla к тому времени придёт в Узбекистан».





Президент также ознакомился с презентацией планов по расширению деятельности Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.

Планируется строительство 2 асептических корпусов для аллогенной и аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, общежитие на 200 мест для пациентов, прибывающих из регионов на длительное лечение. До конца года в центр будет доставлено еще 67 видов оборудования.

«Это новая для нашей страны система. Теперь необходимо связать центр с аналогичными отделениями в региональных больницах и своевременно выявлять заболевания. Следует расширить скрининг на низовом уровне и „опережать болезнь“», — сказал он.





Глава государства подчеркнута важность развития науки на базе этого центра.

«Условия в здании есть, успеха нет. Успех — в науке! Поэтому это место должно стать научным центром изучения всего — от факторов болезни до эффективных методов лечения. Пусть приезжают медицинские работники из регионов и повышают здесь свою квалификацию», — заявил Шавкат Мирзиёев.





Президент дал указание обновить протоколы лечения на основе передового опыта Германии и привлечь новых специалистов в центр.