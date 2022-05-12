Непрерывное образование для детей, проходящих длительное лечение в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии в Ташкенте, будет проходить в школе «Мехрли мактаб». Она организована непосредственно в этом медучреждении согласно постановлению правительства Узбекистана от 5 мая. Центр был создан при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии в прошлом году.

Обучение детей-пациентов центра в госпитальной клинике обеспечит непрерывное образование детей, их полноценную реабилитацию, адаптацию и социализацию, указывается в постановлении.

Госпитальная школа финансируется из бюджета и обучает детей по утверждаемым Министерством народного образования программам и учебным планам, подстраиваемым под особенности здоровья детей.

Для детей до 1,5−2-летнего возраста и в возрасте 2−7 лет создаются игровые группы и госпитальные группы дошкольного образования. Школьное обучение по программе с 1 по 11 классы организуется в группах до 15 человек.

Приём в школу проводится со дня поступления ребёнка на лечение в центр, при этом ребёнок продолжает числиться в общеобразовательной школе, где посещал занятия. Занятия в группе осуществляется после положительного заключения лечащего врача и письменного согласия родителей или замещающего их лица.

Классное занятие в 1−4 классах длится 35 минут, в 5−11 классах — 40 минут. В день в начальных классах возможно не более трёх часов занятий, с 5 по 11 класс — не более четырёх. Учебная неделя длится пять дней.

В школе также организуется комната профессиональной психологической помощи детям, могут создаваться кружки, секции по интересам и студии развития интеллектуальных и творческих способностей.

Фото: Фонд Zamin.

При выписке из медцентра ребёнок получит справку об обучении в школе «Мехрли мактаб». Если время обучения в госпитальной школе приходится на период государственной аттестации, она организуется администрацией «Мехрли мактаб». На основе её итогов и табеля успеваемости, выданного госпитальной школой, общеобразовательная школа, к которой прикреплены выпускники 9-го и 11-го классов, выдаст им соответствующий аттестат.

11 мая первую госпитальную школу посетила супруга президента Узбекистана, председатель попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева.

«Принимая во внимание иммунодефицит детей, школа оборудована с учётом специфических медицинских требований и оснащена гипоаллергенными материалами. В образовательном процессе используются исключительно оцифрованные учебники и именные книги», — говорится в сообщении фонда.

Педагоги и психологи госпитальной школы были отобраны на конкурсной основе и прошли специальные тренинги по госпитальной педагогике, отмечает фонд.

Фото: Фонд Zamin.