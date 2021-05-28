Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии создается при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии постановлением президента Узбекистана от 27 мая.

При этом с 1 января 2022 года Центр детской гематологии выйдет из состава Республиканского центра гематологии и будет работать в качестве самостоятельного медицинского учреждения. К организации его работы будут привлечены зарубежные эксперты и ведущие научно-исследовательские учреждения.

Центр детской гематологии разместится в одном из новых возводимых зданий по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Арнасайская.

Кроме того, согласно постановлению, в детских многопрофильных медицинских центрах Каракалпакстана и областей на базе отделений детской гематологии

в 2021—2022 годах будут созданы отделения детской гематологии и онкологии в рамках общих штатных единиц и стационарных коек.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии тоже переедет в новое здание по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Арнасайская. Здание на 300 койно-мест планируется сдать в эксплуатацию к 1 сентября. В нем будут созданы отделения хирургии, реанимации, интенсивной терапии, трансфузиологии, трансплантологии отдельно для взрослых и детей, а также отделения радиодиагностики и радиолечения, бактериологической лаборатории и специальное отделение по организации питания и возможности получения детьми образования.

Документом запланировано внедрение практики пересадки стволовых клеток костного мозга на первом этапе в Республиканском центре гематологии, а в последующем — и в Центре детской гематологии.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии планируется разместить на пустующей территории клиники Ташкентской медицинской академии. Для этого будет построен новый комплекс зданий с учетом опыта передовых профильных зарубежных медучреждений.

На эти и другие цели, связанные с совершенствованием онкологической помощи, из государственного бюджета в 2021 году будет выделено дополнительно 60 млрд сумов, а также начиная с 2022 года — не менее 125 млрд сумов.

C 1 января 2022 года профилактика распространения и ранняя диагностика онкозаболеваний среди девочек и женщин будет осуществляться на основе следующих национальных программ:

вакцинация девочек-подростков в возрасте 9−14 лет вакциной против вируса папилломы человека;

скрининг рака шейки матки среди женщин в возрасте 30−55 лет и молочной железы среди женщин в возрасте 45−65 лет.

В составе «Кабинетов женских консультаций» районных и городских многопрофильных центральных поликлиник организуются кабинеты онкоконтроля, которые займутся регулярными масштабными первичными обследованиями женщин. Качество обследований будет контролировать Республиканский центр онкологии и радиологии через специальную информационную систему управления. Подготовка врачей для кабинетов онкоконтроля завершится до конца 2021, их оснащение медтехникой — до 1 января 2022 года.

За создание кабинетов онкоконтроля несут персональную ответственность хокимы областей. Одним из критериев эффективности работы глав регионов станет рост раннего выявления и успешного лечения гематологических и онкозаболеваний, а также уменьшения случаев смертности от них.

С 1 июля расходы, связанные с повышением квалификации и прохождением стажировки молодыми специалистами в области гематологии, онкологии, клинической иммунологии, трансфузиологии и лабораторных направлениях в этой сфере в ведущих зарубежных научных и медицинских центрах, полностью покрываются за счет средств государственного бюджета, а также Фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями.

С этой же даты расходы, связанные с прохождением позитронно-эмиссионного томографического обследования больных на основе направлений государственных медицинских учреждений, специализирующихся на онкологии и гематологии, будут покрываться из государственного бюджета. Кроме того, расходы, связанные с прибытием онкологических и гематологических больных из Каракалпакстана и областей в республиканские специализированные центры на железнодорожном и авиатранспорте, полностью покрываются за счет средств местных бюджетов.

Министерство здравоохранения в трехмесячный срок должно утвердить программу раннего выявления гематологических и онкологических заболеваний, предусматривающую:

проведение краткосрочных семинаров-тренингов по повышению бдительности врачей первичного звена в отношении гематологических и онкологических заболеваний;

повышение степени точности лабораторий медицинских объединений, повышение квалификации лабораторных врачей по исследованию анализов;

активизацию информационно-разъяснительной работы по повышению онкогематологической грамотности населения.

Документом поручено внедрить систему внедрения электронного списка больных для повышения эффективности и качества медицинских услуг гражданам, страдающим гематологическими, онкологическими и наследственными иммунологическими заболеваниями.

Министерству здравоохранения поручено в двухмесячный срок пересмотреть и ежегодно обновлять перечень лекарственных средств, применяемых при лечении гематологических и онкологических заболеваний с учетом их эффективности, а в трехмесячный срок внести в правительство предложение об упрощении порядка назначения наркотических и психотропных веществ онкологическим больным на неизлечимой стадии, а также о внедрении в практику обезболивающих наркотических неинъекционных средств.

До 1 марта 2022 года Минздрав также пересмотрит стандарты и клинические протоколы диагностики, лечения у взрослых и детей гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний, а также оказания паллиативной помощи больным на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в середине мая президент Шавкат Мирзиёев посетил республиканские центры гематологии и онкологии и радиологии, поговорил с пациентами и их родственниками и дал поручения по улучшению онкологической службы Узбекистана.