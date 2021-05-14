Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 мая посетил Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии, сообщила пресс-служба главы государства (видео).

Центр специализируется на оказании гематологической и трансфузиологической помощи, профилактике и лечении онкогематологических заболеваний, проведении исследований в этой области.





В практику центра внедрены методы высокодозной и интенсивной полихимиотерапии. В результате применения новых разработок в лечении острого лимфобластного лейкоза ремиссия и полное выздоровление пациентов достигают 70−85%, говорится в сообщении.

Президент ознакомился с условиями центра. Он располагает тремя корпусами на 260 коек. В настоящее время здесь проходят лечение 210 пациентов, в том числе 42 ребёнка.





Глава государства побеседовал с лечащимися в центре детьми и их матерями.

«Мы приняли постановления по улучшению гематологической помощи. Но этого недостаточно. Я сегодня приехал сюда, чтобы создать для вас еще больше условий, чтобы больные побыстрее встали на ноги, сделать так, чтобы укрепить гарантии лечения. Все вы — мои дети. Ваша улыбка должна дарить счастье родителям. Живите с верой, что обязательно вылечитесь. Мы будем стараться сделать все необходимое для этого, — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил построить новое здание для центра, создать отдельный центр детской онкогематологии с использованием опыта российского научно-исследовательского центра имени Д. Рогачёва. В новом центре будут проводиться операции по аллогенной трансплантации — пересадке стволовых клеток.





Глава государства поздравил детей и их мам с праздником Рамазан хайит.

«Не отчаивайтесь, ибо вы не одни. Мы поддержим. Построим новый центр, чтобы улучшить возможности сферы. В нем будут условия и для матерей, и для обучения детей, изменится и лечение. Больше всего хочу, чтобы вы быстрее выздоровели и вернулись домой, к семье», — заявил он.

Постановлением президента от 10 февраля 2020 года в 2020—2024 годах на развитие гематологии намечено направить более 546 млрд сумов и почти 71 млн долларов. В этом году было выделено более 91 млрд сумов, отметила пресс-служба президента.

В начале апреля Шавкат Мирзиёев поручил построить центры гемодиализа на основе государственно-частного партнёрства В Каракалпакстане, Хорезме и Ташкенте, а также центры онкологии и радиологии в Самарканде и Фергане. Министерству здравоохранения было поручено обеспечить 170 районных и городских медицинских объединений компьютерными томографами.