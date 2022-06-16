Онлайн-регистрация абитуриентов для приёма в государственные вузы Узбекистана будет осуществляться ежегодно с 20 июня по 20 июля (включительно). Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 15 июня.

Регистрация будет вестись через Единый портал интерактивных государственных услуг и сайт Государственного центра тестирования.

Регистрация на направления образования бакалавриата, в которых проводится профессиональный (творческий) экзамен по иностранному языку, осуществляется до 10 июля (включительно).

Абитуриентам по-прежнему предоставляются право выбора до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковыми блоками и последовательностью предметов, по которым проводятся тестовые испытания, а также всех форм обучения одновременно.

Кроме того, абитуриенты могут принять участие в конкурсе первоначально на основе государственного гранта, а далее — на основе платного контракта в зависимости от приоритетности выбранных в процессе регистрации направлений образования.