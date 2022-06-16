Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана и Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Танзилой Нарбаевой в первый день визита в США провела встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узрой Зея, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Стороны обсудили предпринятые в Узбекистане правовые и институциональные меры по прекращению принудительного труда, предупреждению и пресечению торговли людьми и реформе сельскохозяйственного сектора.

«Замгоссекретаря высоко оценила усилия Узбекистана по искоренению принудительного труда в стране, отметив, что за сравнительно короткий период Узбекистан достиг невероятного прогресса. Узра Зея подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы и далее поддерживать позитивную динамику преобразований в стране. По ее мнению, достигнутый прогресс приведет к укреплению конкурентоспособности Узбекистана на мировом рынке текстиля», — говорится в сообщении.

Приветствуя повышение позиции Узбекистана в докладе Госдепартамента о торговле людьми с «контрольного списка наблюдения» до второй категории (Tier-2), замгоссекретаря выразила надежду на продолжение этих усилий.

В завершение встречи стороны договорились о реализации новых проектов для дальнейшего улучшения трудовых отношений в Узбекистане.

Кроме того, Танзила Нарбаева встретилась с председателем подкомитета по региону Азии, Тихому океану и Центральной Азии в Комитете по иностранным делам Конгресса США, конгрессменом-демократом от штата Калифорния.





Говоря о перспективах узбекско-американского партнерства, конгрессмен сообщил, что Соединенные Штаты изыскивают все возможности для улучшения сотрудничества в области экономики и торговли, а также привержены продолжению многоплановой кооперации в деле обеспечения безопасности как в Узбекистане, так и во всем регионе Центральной Азии.

По итогам встречи достигнута договоренность об активизации межпарламентских контактов по актуальным вопросам узбекско-американской повестки дня.

Танзила Нарбаева в рамках визита встретилась также со старшим политическим советником Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия) Дженис Хелвиг.





Советник подчеркнула устойчивую динамику взаимоотношений Узбекистана с ОБСЕ, особенно по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Она выразила надежду на продолжение имплементации в стране рекомендаций и руководящих принципов ОБСЕ.