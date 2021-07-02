Государственный департамент США опубликовал Доклад о торговле людьми в мире за 2021 год с оценкой того, как разные страны противодействуют такой торговле. Страны оцениваются по соответствию минимальным стандартам закона США о защите жертв торговли людьми (Trafficking Victims Protection Act, TVPA) и делятся на три категории.

В новом докладе Узбекистан по итогам оценки был переведён во вторую категорию (Tier 2) — категорию стран, правительства которых не полностью соблюдают минимальные стандарты TVPA, но прилагают значительные усилия для их соблюдения.

«Правительство Узбекистана не в полной мере выполняет минимальные стандарты по искоренению торговли людьми, но прилагает значительные усилия для этого. Правительство продемонстрировало общий рост усилий по сравнению с предыдущим отчётным периодом, учитывая влияние пандемии COVID-19 на его возможности по борьбе с торговлей людьми, поэтому Узбекистан был переведён во вторую категорию», — говорится в докладе.

С 2018 года Узбекистан находился во второй категории стран, в отношении которых ведётся особое наблюдение (Tier 2 Watch List). В 2020 году страну ожидало понижение до третьей категории, но было сделано исключение.

По мнению США, указанные усилия включали принятие нового закона о борьбе с торговлей людьми, внесение поправок в Уголовный кодекс по усилению ответственности за детский труд при первом преступлении, выявление большего числа жертв торговли людьми. В докладе также отмечаются усилия узбекских властей по репатриации и реинтеграции сотен женщин и детей, оказавшихся в зонах вооружённых конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, и меры по трудоустройству почти полумиллиона безработных мигрантов во время пандемии.

Однако, как подчёркивается в докладе, правительство не соблюдало минимальные стандарты в нескольких ключевых областях.

«Местные власти в некоторых районах продолжали вводить квоты на производство хлопка в нарушение национального запрета на эту практику <...>. Хотя правительство продолжило налагать штрафы на должностных лиц за трудовые нарушения, девятый год подряд оно не привлекало к уголовной ответственности должностных лиц за их предполагаемое соучастие в преступлениях, связанных с принудительным трудом. Существующие законы, квалифицирующие принудительный труд как административное правонарушение при первом нарушении, по-прежнему ограничивали эффективное правоприменение», — говорится в докладе.

По данным доклада, в 2020 году Узбекистан сообщил о проведении 566 расследований и возбуждении уголовных дел по 93 случаям, связанным с торговлей людьми: 51 случай сексуальной эксплуатации, 39 дел, связанных с эксплуатацией детей, и 3 случая принудительного труда. Подозреваемыми в делах стали 129 человек. 23 из 93 возбуждённых дел касались преступлений, совершённых за границей.

К ответственности по обвинению в торговле людьми в прошлом году привлечены 100 человек, в том числе 50 за сексуальную эксплуатацию, 6 — за принудительный труд и 44 — за «торговлю несовершеннолетними». Из 100 осуждённых торговцев людьми суды приговорили 33 — к тюремному заключению, 35 — к домашнему аресту, 1 — к исправительным работам и 20 — к испытательному сроку. Приговоры 4 осуждённых неизвестны и 7 вышли по амнистии.