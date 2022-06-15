Глава Центрального командования Вооруженных сил США Майкл Курилла рассказал, как прошел его визит в Узбекистан в рамках 90-дневного ознакомительного турне по зонам ответственности. Информацию об этом «Газете.uz» предоставили в посольстве США в Ташкенте.

Американский генерал 13 июня встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, секретарем Совета безопасности Виктором Махмудовым, министром обороны Баходиром Курбановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Шухратом Халмухамедовым.

На встрече с президентом Узбекистана, по данным его пресс-службы, обсуждалось развитие узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения сотрудничества, продолжение взаимодействия в области региональной безопасности. Особое внимание было уделено продвижению инициатив и программ по содействию обеспечению мира и стабильности, а также социально-экономическому восстановлению в Афганистане, в том числе реализации приоритетных инфраструктурных проектов.

Фото: пресс-служба президента Узбекистана

«Это были важные обсуждения на высоком уровне по основным темам, вызывающим озабоченность вооруженных сил обеих сторон», — отметил Майкл Курилла.

«Этот визит является частью того, что я называю своим „слушающим туром“ — посещения стран в зоне ответственности Центкома. Я хочу услышать от руководства каждой страны об угрозах, с которыми они сталкиваются, пробелах в отношениях и, самое главное, о будущих возможностях для укрепления нашего партнерства», — сказал генерал.

«В конце этого тура я представлю свою 90-дневную оценку руководству США. Это первоначальный письменный обзор моих наблюдений в этом регионе. Составляя отчёт, я хочу, чтобы он представлял не только мой голос, но и включал в себя голос наших узбекских партнеров и дипломатов. Таким образом, я делал свои наблюдения, но не из нашей штаб-квартиры в Соединенных Штатах, а при личном и очном общении», — отметил он.

По словам главы Центкома, в ходе встреч и обсуждений стороны искали возможности для военных двух стран поделиться уроками, извлеченными из боевого опыта, накопленного за 20-летний период.

«Среди этих извлеченных уроков — улучшение боевого медицинского обслуживания. Во время боев за последние 20 лет наши войска многому научились с точки зрения технологий, методов и передового опыта в поддержании жизни наших войск во время боя. Теперь мы поделимся этой с трудом обретенной мудростью с нашими узбекскими партнерами. Мы также надеемся изучить узбекскую подготовку, методы и порядок действий, которые могут быть полезны для наших американских вооруженных сил», — сказал Майкл Курилла.

Майкл Курилла и Баходир Курбанов.

«Еще один вопрос, который мы обсуждали — это угроза, исходящая от насильственной идеологии, проблема, для которой нет чисто военного решения. Мы вместе обеспокоены тем, что группы, придерживающиеся такой идеологии, остаются угрозой», — рассказал генерал.

«Например, я очень громко заявлял о своей обеспокоенности растущей угрозой в лагере Аль-Холь на северо-востоке Сирии, который я посетил в апреле. Эта ситуация является бомбой замедленного действия — в лагере находится около 57 тысяч человек из более чем 60 стран, многие из которых — дети или жены [членов] ИГИЛ. Я приветствую лидерство Узбекистана в репатриации граждан Узбекистана из этого лагеря», — подчеркнул глава Центкома.

«Наконец, мы обсудили пути укрепления сотрудничества наших сил специальных операций. У наших сил специальных операций много опыта, который могут предложить, однако они также могут учиться у узбекских сил специальных операций. У нас уже сложились прочные партнерские отношения между нашими силами специальных операций, и мы ищем пути расширения и углубления этого партнерства. Во время моего визита я получил краткий обзор от руководителей американского спецназа и узбекского спецназа, участвующих в совместном учебном мероприятии», — сообщил Майкл Курилла.

Глава Центкома также рассказал о своей поездке в Самарканд.

«Для меня было очень познавательно провести время среди узбекского народа. Никто не может получить представление о культуре народа, сидя на встрече в офисе. Сложно понять мужественное, удивительное общество через видеотелеконференцию на другом конце света. Чтобы по-настоящему начать понимать Узбекистан, вы должны увидеть танцы и услышать песни его многочисленных регионов, вы должны увидеть пот лошадей, соревнующихся в играх купкари, а также вы должны увидеть невероятную архитектуру Регистана», — сказал он, добавив, что был настолько заинтригован мастерством, атлетизмом и выносливостью игроков купкари, что решил в свой следующий визит в Узбекистан зимой лично принять участие в этой игре.

«В конечном счете моим приоритетом здесь было установление отношений, которые нам понадобятся, поскольку мы работаем для обеспечения безопасности региона. Узбекистан является лидером в регионе, и безопасность Узбекистана — это безопасность региона», — резюмировал Майкл Курилла.