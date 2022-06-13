Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов 13 июня принял главу Центрального командования Вооруженных сил США Майкла Куриллу, передает корреспондент «Газеты.uz».

Глава Минобороны, приветствуя гостя, поздравил главу Центкома с недавним назначением на эту должность.

«Для нас США — проверенный временем партнер, играющий ключевую роль в обеспечении глобальной безопасности и стабильности. Отношения между Узбекистаном и США развиваются на принципах равноправия, доверия и взаимного уважения и перешли на уровень стратегического партнерства», — сказал министр.

«Мы разделяем общую цель с США в борьбе с экстремизмом, религиозным радикализмом, международным терроризмом и другими транснациональными угрозами, угрожающими миру и стабильности», — подчеркнул Баходир Курбанов.

«Мы высоко ценим двустороннее сотрудничество с США в военной и военно-технической областях, а также в обеспечении безопасности в центральноазиатском регионе, — заявил министр обороны Узбекистана. — Готовы к дальнейшей активизации межгосударственных отношений в сфере обороны».

Глава Центкома Майкл Курилла поблагодарил узбекскую сторону за радушный прием и отметил, что впечатлен визитом в Самарканд, состоявшимся накануне, и национальным играми кураш и купкари, которые были ему продемонстрированы. Он добавил, что в свой следующий визит в Узбекистан зимой хотел бы теперь уже принять участие в таких соревнованиях.

«В данный момент я нахожусь в 90-дневной ознакомительной поездке со всеми зонами, которые подпадают под зону ответственности Центрального командования. Сюда входит 21 страна, и когда мы планировали поездку, я отдельно убедился, что в том числе буду посещать Узбекистан», — сказал глава Центкома.

«Миссия, которую на меня возложил президент США, и ресурсы, которые мне даны, — чтобы я мог понимать, какие есть риски, какие пробелы в отношениях, и самое главное — какие у нас есть возможности [для дальнейшего сотрудничества]», — отметил Майкл Курилла.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества и вопросы безопасность в Центральной Азии.