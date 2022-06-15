Прокуратура Мирзо-Улугбекского района Ташкента возбудила уголовное дело по факту избиения парня и девушки в столице, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Дело открыто по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса (Превышение власти или должностных полномочий должностным лицом, то есть умышленное совершение должностным лицом государственного органа действий, выходящих за пределы полномочий, предоставленных ему законом, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан).

«Пока дело возбуждено по факту [инцидента]. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям сотрудников», — отметили в ведомстве.

Напомним, 10 июня Эллона Фирсова сообщила «Газете.uz», что она вместе со своим парнем Александром Соленко подверглась избиению сотрудниками ОВД. У них диагностировано сотрясение мозга, перелом костей носа, ушибы.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов заявил, что парня и девушку проверяли из-за «подозрения на причастность к закладке наркотиков, а также нарушению профилактического надзора». Он заявил, что «с самого начала граждане повели себя неадекватно», и опубликовал видео, нарезанное с записей бодикамер сотрудников.