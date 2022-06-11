Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов утром в субботу прокомментировал задержание Эллоны Фирсовой и Александра Соленко, которые накануне заявили об избиении сотрудниками ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента.

«Для пресечения спекуляции и поднятия искусственного резонанса вокруг данного факта» он сообщил, что необходимость проверки личности граждан сотрудниками ОВД 8 июня примерно в 2:30 «была обусловлена подозрением на причастность их к закладке наркотических средств, а также нарушения профилактического надзора».

По его словам, пара «с самого начала… повела себя неадекватно и оказывала активное сопротивление действиям сотрудников органов внутренних дел».

Шохрух Гиясов заявил, что «из-за последующей односторонней интерпретации событий со стороны некоторых СМИ, а также „красочного“ описания в статьях приключений молодых людей», в соцсетях начали распространяться различные «националистические высказывания и комментарии».

«Это не первый случай попыток искусственного разжигания межнациональной розни со стороны отдельных представителей общественности. Предупреждаем, что мы отслеживаем данную негативную тенденцию, и не позволим некоторым негативно настроенным гражданам оказывать давление на общественность путём разжигания националистических настроений», — говорится в сообщении.

Глава пресс-службы МВД отметил, что «следствию ещё предстоит выяснить, где и при каких обстоятельствах граждане могли получить описываемые телесные повреждения». Он попросил СМИ и «активистов социальных сетей» дождаться правовой оценки действиям сотрудников ОВД и граждан.

Шохрух Гиясов также опубликовал видео длительностью 2:29 минуты со склейками из разных эпизодов взаимодействия сотрудников с Эллоной Фирсовой и Александром Соленко.

На записи можно увидеть, как один из сотрудников в качестве основания для проверки личности в участке говорит: «Основание? Время сколько? Время сколько?» Эллона Фирсова заявляет, что сотрудники только что проверили их, и спрашивает, на каком основании они должны проехать в РОВД. В ответ сотрудник заявил, что необходимо проверить, состоят ли они в розыске, поскольку для некоторые лиц действуют ограничения.

Девушка отказывается идти с сотрудниками и начинает уходить. Сотрудник пытается задержать её, Эллона Фирсова просит убрать руки. Александр Соленко в нецензурной форме выражает недовольство. Сотрудники задерживают его и надевают наручники.

Сотрудники продолжают запись в автомобиле, где Александр Соленко несколько раз в нецензурной форме выражается в адрес сотрудников. Эллона Фирсова также заявляет, что подаст на сотрудников в суд.

В участке у девушки при досмотре изъяли нож. Она заявила, что носит его с собой, поскольку «работает в торговом центре Next и в 11 часов вечера возвращается домой».