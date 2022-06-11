Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов утром в субботу прокомментировал задержание Эллоны Фирсовой и Александра Соленко, которые накануне заявили об избиении сотрудниками ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента.
«Для пресечения спекуляции и поднятия искусственного резонанса вокруг данного факта» он сообщил, что необходимость проверки личности граждан сотрудниками ОВД 8 июня примерно в 2:30 «была обусловлена подозрением на причастность их к закладке наркотических средств, а также нарушения профилактического надзора».
По его словам, пара «с самого начала… повела себя неадекватно и оказывала активное сопротивление действиям сотрудников органов внутренних дел».
Шохрух Гиясов заявил, что «из-за последующей односторонней интерпретации событий со стороны некоторых СМИ, а также „красочного“ описания в статьях приключений молодых людей», в соцсетях начали распространяться различные «националистические высказывания и комментарии».
«Это не первый случай попыток искусственного разжигания межнациональной розни со стороны отдельных представителей общественности. Предупреждаем, что мы отслеживаем данную негативную тенденцию, и не позволим некоторым негативно настроенным гражданам оказывать давление на общественность путём разжигания националистических настроений», — говорится в сообщении.
Глава пресс-службы МВД отметил, что «следствию ещё предстоит выяснить, где и при каких обстоятельствах граждане могли получить описываемые телесные повреждения». Он попросил СМИ и «активистов социальных сетей» дождаться правовой оценки действиям сотрудников ОВД и граждан.
Шохрух Гиясов также опубликовал видео длительностью 2:29 минуты со склейками из разных эпизодов взаимодействия сотрудников с Эллоной Фирсовой и Александром Соленко.
На записи можно увидеть, как один из сотрудников в качестве основания для проверки личности в участке говорит: «Основание? Время сколько? Время сколько?» Эллона Фирсова заявляет, что сотрудники только что проверили их, и спрашивает, на каком основании они должны проехать в РОВД. В ответ сотрудник заявил, что необходимо проверить, состоят ли они в розыске, поскольку для некоторые лиц действуют ограничения.
Девушка отказывается идти с сотрудниками и начинает уходить. Сотрудник пытается задержать её, Эллона Фирсова просит убрать руки. Александр Соленко в нецензурной форме выражает недовольство. Сотрудники задерживают его и надевают наручники.
Сотрудники продолжают запись в автомобиле, где Александр Соленко несколько раз в нецензурной форме выражается в адрес сотрудников. Эллона Фирсова также заявляет, что подаст на сотрудников в суд.
В участке у девушки при досмотре изъяли нож. Она заявила, что носит его с собой, поскольку «работает в торговом центре Next и в 11 часов вечера возвращается домой».
Life Forever
Если даже нарушили они закон никто не имеет право бить задержанных даже в тюрьме
Rust En
Так на каком основании их задержали? Время позднее? У нас что комендантский час?
Эти сотрудники знают что 2 человека напуганные, беспомощны, а те кто должен защищать, наоборот представляют угрозу. Честь мундира — это когда руководство мвд (и не только) уйдет в отставку по собственному желанию.
Alex Shakirov
Г-ну пресс-секретарю вместо угроз гражданскому обществу, следовало бы наладить коммуникации с общественностью. Эта риторика, угрозы, в духе “мы в шоколаде, а вы все г**“, не красят министерство. Где боди-камеры у постовых, хотелось бы видеть задержание от и до, где подходят, представляются, зачитывают права, как в нормальных странах. По хорошему, нужна реформа, как в Грузии.
Dmitriy D
Замнут. скажут, что “сами упали 10 раз“
Павел
Шохрух, а почему бы не удалить это компрометирующее себя видео и комментарий. И сделать попытку #2 когда уровень профессионализма достигнет необходимого уровня.
Из всего я сделал для себя следующие выводы:
1) в нашей стране запрещено находиться вне дома в ночное время
2) небезопасно находиться на улице в ночное время, т.к. уровень преступности высок. И я не про насильников, гопников и убийц
3) будь ты русский, армянин, узбек, иностранный турист, беспредел коснется тебя одинаково
4) суриш керак
Azad Khashimov
О чем вы вобще говорите? Причем тут разжигание межнациональной розни? У граждан страны вопросы к вашему ведомству а не к друг к другу. На каком основании вы цепляетесь к людям из за нахождения на улице в 2:30, если вашим сотрудникам документы предъявили? По какой причине съемку не ведут сотрудники если они у вас белые и пушистые? По какой причине ваше ведомство предоставляет в оправдание склейку каких то отдельных эпизодов, остальное показывать страшно? Мы уже читали и видили, как некоторые ваши доблестные сотрудники вызывают людей в РОВД на разговор, а человек потом по возвращению домой умирает от полученных телесные повреждений, как например было в случае с гражданином в Андижане. Или как было в случае с иностранцами в Самарканде, и десятках других случаев. Выходите к народу с заявлениями, когда у вас объективная информация будет, а не вбросы очередные.
ravshan Turakulov
Когда иностранцев шокером, сразу увольняют. А когда своих с сотрясением “дождаться оценки следствия“ .
Николаевич
“следствию ещё предстоит выяснить, где и при каких обстоятельствах граждане могли получить описываемые телесные повреждения“. Следствие выяснит, что они нанесли друг другу телесные повреждения.
Viktor Trunov
Ещё бы они признались что есть оборотни в их системе.
Alisher Shamsiev
Парень и девушка действительно ведут себя неадекватно, угрожают работникам правопорядка.
Шизя Френик
Разве у нас действует какой-то комендантский час? Я об этом не читал, может пропустил что? Думаю, что “подозрение в закладке наркотиков“ — надуманная причина. Хотя, конечно, патруль не нарушит закон, если опросит так поздно гуляющих молодых. С другой стороны, требование к девушке сразу ехать в отделение — абсолютный произвол.
Eternal Timeless
Опять у них граждане виноваты! Безпредел полный уже.
Шухрат Рустамов
Вырезали куски выгодные себе. А опубликовать видео полностью духа не хватит.
Когда в Каттакургане задушили человека и попытались скрыть преступление, точно так же вырезали видео. Именно поэтому нет никакого доверия к боди-камерам. Почему отняли телефон девушки и удалили видео, если сотрудники действовали законно?
И, да, никакое грубое обращение и даже мат не может быть оправданием для насилия. Увольряйтесь, если нервы сдают.