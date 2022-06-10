Двое жителей Мирзо-Улугбекского района Ташкента заявили, что подверглись избиению со стороны сотрудников органов внутренних дел. Об инциденте в пятницу сообщил проект Nemolchi.uz.
«Газета.uz» связалась с пострадавшей Эллоной Фирсовой, которая рассказала детали происшествия.
По её словам, в ночь с 7 на 8 июня они с молодым человеком Александром Соленко после возвращения с работы вышли на прогулку. Мужчина поскользнулся и испачкал руку, из-за чего они решили смыть грязь в речке. В это время к ним подъехали сотрудники Патрульно-постовой службы и начали расспрашивать.
«Во-первых, они не представились. Меня начали расспрашивать, где мы живем и так далее. Мы сказали, где мы живем. Показали свои документы. Мы прошли к их машине, показали все свои карманы, чтобы показать, что у нас нет ничего запрещенного. Мы не были в алкогольном опьянении. Не курили сигареты, вели себя адекватно», — рассказала она.
Эллона Фирсова заявила, что сотрудники попросили пройти с ними в участок, но не объяснили причины. Девушка отказывалась ехать в ОВД, а молодой человек согласился.
«В этот момент мой молодой человек говорит: „Пусть она идёт. Я с вами поеду, куда надо“. На что один из сотрудников — Азиз Юлдашев — подбегает ко мне, начинает заламывать руки как при задержании опасных преступников — их скручивают и валят на землю. Со мной делали то же самое — с девочкой, которая весит 45 кг. Я маленького роста, я худенькая. При этом я не убегала и не кричала, чтобы меня так останавливали… Когда он это делал, он поцарапал на правой руке большой палец, что у меня потекла кровь», — сообщила она.
Александр Соленко бросился ей на помощь, в результате чего произошла потасовка с сотрудниками ОВД.
«Они начали его бить и надевать на него наручники. Я в этот момент достала телефон и начала снимать. Они у меня выхватили телефон… В итоге мы согласились и поехали с ними, чтобы поскорее все решить», — отметила девушка.
В ОВД Мирзо-Улугбекского района задержанные сдали телефоны при входе в здание, но ключи от ячеек забрали сотрудники. Эллона Фирсова утверждает, что другой сотрудник правоохранительных органов «пробил их по базе, сфотографировал и оформил их», а затем сказал, что они свободны.
«Я ещё переспросила, точно ли мы свободны. Он говорит, что „да, вы свободны, можете идти“. Но он говорит, что Александру по правилам надо выйти в наручниках, которые снимут при выходе. Александр спокойно дал руки, ему надели наручники сзади. Мы выходим. Они забирают из ячейки наши телефон и не отдают. Говорят, что поедем с ними. Я спрашиваю, куда мы поедем, ведь нас отпустили. Они говорят, что сейчас увидим», — рассказала Эллона Фирсова.
Девушка отказалась от поездки и пыталась вернуться в РОВД, чтобы уточнить их статус и необходимость ехать в другое место.
«Меня в РОВД не пустили. Я вернулась к машине. Один из сотрудников хватает меня, сажает меня на заднее сиденье, грубо заталкивает и со всей силы бьёт меня рукой в лоб. Я отлетаю. У меня сразу образовывается большая шишка на лбу. Александр это всё видит и начинает на них орать: „Не трогайте её“. Я сильно испугалась и начала тоже кричать: „Помогите, помогите“, потому что меня начали бить», — рассказала она.
Эллона Фирсова сообщила, что во время поездки сотрудники Азиз Юлдашев и Нурбек Кахрамонов начали снимать их на видео и вежливо разговаривать с ними, а при выключенной камере угрожали сексуализированным насилием и нецензурными словами.
Автомобиль проехал на улицу Риштон (бывш. Семашко), где сотрудники вытащили из машины Александра Соленко и избили его.
«Я это все вижу. Мне очень страшно — хотела убежать. Я открыла машину, начинаю выбегать. Один из них, который нанес удар в лоб, подбегает и со всей силы дает мне ногой в живот. Я отлетела назад на сиденье. Пытаюсь опять выбежать, он делает следующий удар ногой в грудь. Он закрывает все двери. Я пытаюсь пролезть на переднее сиденье, чтобы через рацию вызвать помощь, но меня снова оттягивают назад», — заявила она.
После этого, по её словам, приехала автомобиль «УАЗ» и увёз Александра Соленко, а девушке пришлось ехать одной в машине с двумя сотрудниками, которые снова начали угрожать ей насилием и нецензурно выражаться.
Задержанных отвезли в 3-й «городской отдел милиции» (ГОМ). У девушки ноги были в крови из-за удара в живот во время менструации, а Александр Соленко начал испытывать сложности с дыханием из-за астмы. В ГОМе вызвали «скорую», которая оказала медицинскую помощь.
Сотрудники, как сообщила девушка, не дали им позвонить близким родственникам, чтобы предупредить о произошедшем, сказав, что они могут сделать это в 9:00. Утром Александр Соленко пытался уточнить у дежурного время и спросить, когда изучат их дело. В результате его и Эллону Фирсову заперли в «маленькую душную комнату с 13 мужчинами, которые распивают алкоголь и курят».
«У меня опять начинает идти кровь. Мне нужно срочно в аптеку. Я вижу, что мужчины, которые распивают спиртные напитки, ходят в магазин. Представляете, их отпускают в магазин, они идут и покупают себе алкоголь и там в камере его пьют. Я была просто шокирована. Я думала, что меня тоже отпустят в аптеку за средствами гигиены», — рассказала она.
На просьбу девушки сходить в аптеку дежурный сотрудник, по её словам, оскорбил её и в нецензурной форме попросил покинуть его комнату. В итоге он разрешил другому человеку сходить в аптеку за гигиеническими средствами.
Утром родные девушки смогли найти участок, где её держат. Сотрудники сообщили родителям, что молодые люди «подрались между собой», а Эллона Фирсова к тому же напала на одного из сотрудников.
Когда девушка рассказала, что на самом деле произошло, родители «устроили скандал». Руководители ГОМа №3 предложили им «мирно решить вопрос» и не писать заявление на сотрудников.
Эллона Фирсова и Александр Соленко смогли выехать из участка после приезда машины скорой помощи, которая отвезла их в больницу, где провели медицинское освидетельствование полученных повреждений. Девушке поставили диагноз «перелом костей носа без смещения, ушиб переносицы, ушиб мягких тканей передней стенки живота», парню — «сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и царапины правой височной области лица, левой ушной раковины, левой плеча и правого предплечья, ушиб мягких тканей передней и задней стенки грудной клетки».
Снимок, на котором виден перелом носа.
Пострадавшие написали заявление на сотрудников Азиза Юлдашева и Нурбека Кахрамонова.
Эллона Фирсова, говоря о возможных причинах такого поведения сотрудников, предположила, что «они чувствовали безнаказанность».
«Я не понимаю, почему они обращались к нам с такой жестокостью. Я не кричала, вела себя адекватно. У них была какая-то агрессия. Они вели себя так, как будто уже совершали такое много раз. Они не боятся, что их могут наказать», — сказала она.
«Я жила восемь лет в Питере и вернулась год назад в Ташкент. Для меня такое отношение милиции к обычным гражданам — это дикость. Может быть, я как-то выгляжу не так. Потому что у меня есть пирсинг в носу, а также татуировки. Может, они подумали, что я из низших слоёв общества… Я от этого отвыкла. В Питере у профессора может быть татуировка и пирсинг — это нормально. Там не смотрят на внешность, а смотрят на твой ум и интеллект», — рассказала девушка.
Пресс-служба ГУВД Ташкента на запрос редакции «Газеты.uz» сообщила, что по факту нанесения телесных повреждений ведётся проверка, а в отношении сотрудников проводится служебное расследование.
Прокуратура Мирзо-Улугбекского района начала доследственную проверку, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.
В мае сотрудники ОВД в Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок, заявляя, что после 23:00 на улице находиться нельзя, потому что в городе проводится мероприятие «Безопасная ночь», и что у них есть «план». Двое сотрудников и их руководители были уволены.
Зухра Акрамова
Очень страшно все это читать. Беззаконие. Надеюсь сотрудники полиции понесут самое суровое наказание. А если просто уволить их, то тогда что бояться
Alisher Saparov
Министр МВД должен уйти в отставку.
Eternal Timeless
Это действительно безнаказанность. Им всё можно. Кто защитит наших граждан от ТАКОГО беспредела? А если бы это не всплыло в новостях и не было бы доказательств?!
Фаёз Камалов
Нужно, однозначно, реформировать всю работу сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Для ППСников стало обыденностью приставать ночью к людям и, в особенности, к парам, которые гуляют по улице или просто сидят в машине.
При этом, действительно, они ведут себя так, как будто задерживают особо опасных преступников, разговаривают грубо, оскорбляют и настойчиво требуют проехать с ними в участок даже если показать им все документы. ППС и ГАИ — это лицо государства и, с учетом взятого курса реформ во всех сферах, это лицо не может настолько грубым и беспардонным. Нельзя строить “государство для человека“, если любого человека, прогуливающегося на улице могут избить представители этого самого государства.
Реформа ППС, безусловно, потребует переаттестации кадрового состава, потому что не может нормальный человек избить другого человека без причины и, тем более, избить девушку. Без этого, на мой взгляд, отношение людей к государству не изменится.
beuseful uz
Таких товарищей при власти необходимо судить в соответсвии с законом и желательно публично, чтоб в результате получили уголовную ответсвенность, и их товарищам не повадно было в дальнейшем
Djavdat Mirzaakhmedov
Нужно разобраться в этом деле и если сотрудники виноваты, согласно закона поступить с ними, так чтобы другим было не повадно.
Hurshid Narmatov
Че творится с этими овдшниками? С цепи сорвались. Чет странное творится.
Azim Oydinov
С позором перед обществом надо увольнять таких, чтоб другие сначала думали головой, перед тем как совершать такое
Шухрат Рустамов
Просто нет слов. Один гнев и отчаяние. И так было всегда. При первом президенте человек в погоне мог творить всё что угодно. В последние годы вместе с относительной либерализацией информационного пространства такие истории стали более заметными. В областях всё ещё хуже. Там людей душат и убивают — это стало нормой для оборотней в погонах. Пока не будет реформирована система МВД полностью, наподобие тому, что было хотя бы в Грузии, ничего не изменится. Они будут стремиться назад, к большей закрытости, к большему произволу и насилию над гражданами. Попытка запрета на видео лишь начало этого процесса.
Николай Владимирович
Где видео с боди камер сотрудников? Где видео с камер допроса? Таких сотрудников нельзя просто увольнять. 10-15 лет строгого режима! Министры Внутренних дел, посмотрите до чего довела ситуация с Джоршом Флойдом!