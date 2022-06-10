Двое жителей Мирзо-Улугбекского района Ташкента заявили, что подверглись избиению со стороны сотрудников органов внутренних дел. Об инциденте в пятницу сообщил проект Nemolchi.uz.

«Газета.uz» связалась с пострадавшей Эллоной Фирсовой, которая рассказала детали происшествия.





По её словам, в ночь с 7 на 8 июня они с молодым человеком Александром Соленко после возвращения с работы вышли на прогулку. Мужчина поскользнулся и испачкал руку, из-за чего они решили смыть грязь в речке. В это время к ним подъехали сотрудники Патрульно-постовой службы и начали расспрашивать.

«Во-первых, они не представились. Меня начали расспрашивать, где мы живем и так далее. Мы сказали, где мы живем. Показали свои документы. Мы прошли к их машине, показали все свои карманы, чтобы показать, что у нас нет ничего запрещенного. Мы не были в алкогольном опьянении. Не курили сигареты, вели себя адекватно», — рассказала она.

Эллона Фирсова заявила, что сотрудники попросили пройти с ними в участок, но не объяснили причины. Девушка отказывалась ехать в ОВД, а молодой человек согласился.

«В этот момент мой молодой человек говорит: „Пусть она идёт. Я с вами поеду, куда надо“. На что один из сотрудников — Азиз Юлдашев — подбегает ко мне, начинает заламывать руки как при задержании опасных преступников — их скручивают и валят на землю. Со мной делали то же самое — с девочкой, которая весит 45 кг. Я маленького роста, я худенькая. При этом я не убегала и не кричала, чтобы меня так останавливали… Когда он это делал, он поцарапал на правой руке большой палец, что у меня потекла кровь», — сообщила она.

Александр Соленко бросился ей на помощь, в результате чего произошла потасовка с сотрудниками ОВД.

«Они начали его бить и надевать на него наручники. Я в этот момент достала телефон и начала снимать. Они у меня выхватили телефон… В итоге мы согласились и поехали с ними, чтобы поскорее все решить», — отметила девушка.

В ОВД Мирзо-Улугбекского района задержанные сдали телефоны при входе в здание, но ключи от ячеек забрали сотрудники. Эллона Фирсова утверждает, что другой сотрудник правоохранительных органов «пробил их по базе, сфотографировал и оформил их», а затем сказал, что они свободны.

«Я ещё переспросила, точно ли мы свободны. Он говорит, что „да, вы свободны, можете идти“. Но он говорит, что Александру по правилам надо выйти в наручниках, которые снимут при выходе. Александр спокойно дал руки, ему надели наручники сзади. Мы выходим. Они забирают из ячейки наши телефон и не отдают. Говорят, что поедем с ними. Я спрашиваю, куда мы поедем, ведь нас отпустили. Они говорят, что сейчас увидим», — рассказала Эллона Фирсова.

Девушка отказалась от поездки и пыталась вернуться в РОВД, чтобы уточнить их статус и необходимость ехать в другое место.

«Меня в РОВД не пустили. Я вернулась к машине. Один из сотрудников хватает меня, сажает меня на заднее сиденье, грубо заталкивает и со всей силы бьёт меня рукой в лоб. Я отлетаю. У меня сразу образовывается большая шишка на лбу. Александр это всё видит и начинает на них орать: „Не трогайте её“. Я сильно испугалась и начала тоже кричать: „Помогите, помогите“, потому что меня начали бить», — рассказала она.

Эллона Фирсова сообщила, что во время поездки сотрудники Азиз Юлдашев и Нурбек Кахрамонов начали снимать их на видео и вежливо разговаривать с ними, а при выключенной камере угрожали сексуализированным насилием и нецензурными словами.





Автомобиль проехал на улицу Риштон (бывш. Семашко), где сотрудники вытащили из машины Александра Соленко и избили его.

«Я это все вижу. Мне очень страшно — хотела убежать. Я открыла машину, начинаю выбегать. Один из них, который нанес удар в лоб, подбегает и со всей силы дает мне ногой в живот. Я отлетела назад на сиденье. Пытаюсь опять выбежать, он делает следующий удар ногой в грудь. Он закрывает все двери. Я пытаюсь пролезть на переднее сиденье, чтобы через рацию вызвать помощь, но меня снова оттягивают назад», — заявила она.

После этого, по её словам, приехала автомобиль «УАЗ» и увёз Александра Соленко, а девушке пришлось ехать одной в машине с двумя сотрудниками, которые снова начали угрожать ей насилием и нецензурно выражаться.

Задержанных отвезли в 3-й «городской отдел милиции» (ГОМ). У девушки ноги были в крови из-за удара в живот во время менструации, а Александр Соленко начал испытывать сложности с дыханием из-за астмы. В ГОМе вызвали «скорую», которая оказала медицинскую помощь.

Сотрудники, как сообщила девушка, не дали им позвонить близким родственникам, чтобы предупредить о произошедшем, сказав, что они могут сделать это в 9:00. Утром Александр Соленко пытался уточнить у дежурного время и спросить, когда изучат их дело. В результате его и Эллону Фирсову заперли в «маленькую душную комнату с 13 мужчинами, которые распивают алкоголь и курят».

«У меня опять начинает идти кровь. Мне нужно срочно в аптеку. Я вижу, что мужчины, которые распивают спиртные напитки, ходят в магазин. Представляете, их отпускают в магазин, они идут и покупают себе алкоголь и там в камере его пьют. Я была просто шокирована. Я думала, что меня тоже отпустят в аптеку за средствами гигиены», — рассказала она.





На просьбу девушки сходить в аптеку дежурный сотрудник, по её словам, оскорбил её и в нецензурной форме попросил покинуть его комнату. В итоге он разрешил другому человеку сходить в аптеку за гигиеническими средствами.

Утром родные девушки смогли найти участок, где её держат. Сотрудники сообщили родителям, что молодые люди «подрались между собой», а Эллона Фирсова к тому же напала на одного из сотрудников.

Когда девушка рассказала, что на самом деле произошло, родители «устроили скандал». Руководители ГОМа №3 предложили им «мирно решить вопрос» и не писать заявление на сотрудников.





Эллона Фирсова и Александр Соленко смогли выехать из участка после приезда машины скорой помощи, которая отвезла их в больницу, где провели медицинское освидетельствование полученных повреждений. Девушке поставили диагноз «перелом костей носа без смещения, ушиб переносицы, ушиб мягких тканей передней стенки живота», парню — «сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и царапины правой височной области лица, левой ушной раковины, левой плеча и правого предплечья, ушиб мягких тканей передней и задней стенки грудной клетки».

Снимок, на котором виден перелом носа.

Пострадавшие написали заявление на сотрудников Азиза Юлдашева и Нурбека Кахрамонова.

Эллона Фирсова, говоря о возможных причинах такого поведения сотрудников, предположила, что «они чувствовали безнаказанность».

«Я не понимаю, почему они обращались к нам с такой жестокостью. Я не кричала, вела себя адекватно. У них была какая-то агрессия. Они вели себя так, как будто уже совершали такое много раз. Они не боятся, что их могут наказать», — сказала она.

«Я жила восемь лет в Питере и вернулась год назад в Ташкент. Для меня такое отношение милиции к обычным гражданам — это дикость. Может быть, я как-то выгляжу не так. Потому что у меня есть пирсинг в носу, а также татуировки. Может, они подумали, что я из низших слоёв общества… Я от этого отвыкла. В Питере у профессора может быть татуировка и пирсинг — это нормально. Там не смотрят на внешность, а смотрят на твой ум и интеллект», — рассказала девушка.

Пресс-служба ГУВД Ташкента на запрос редакции «Газеты.uz» сообщила, что по факту нанесения телесных повреждений ведётся проверка, а в отношении сотрудников проводится служебное расследование.

Прокуратура Мирзо-Улугбекского района начала доследственную проверку, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

В мае сотрудники ОВД в Самарканде с применением электрошокеров принудительно доставили туристов из Казахстана в участок, заявляя, что после 23:00 на улице находиться нельзя, потому что в городе проводится мероприятие «Безопасная ночь», и что у них есть «план». Двое сотрудников и их руководители были уволены.