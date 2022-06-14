Сборная Узбекистана по фехтованию среди взрослых завоевала серебряную медаль на континентальном первенстве в Сеуле (Южная Корея). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

На этом чемпионате сборная Узбекистана впервые вышла в финал соревнования, победив до этого в полуфинале олимпийских чемпионов — команду Японии.

Встреча в финале со сборной Республики Корея завершилась победой последней со счётом 38:35.

В состав сборной Узбекистана входят Роман Александров, Файзулла Алимов, Нодирбек Муминов и Джавохир Нурматов.