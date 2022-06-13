Министр по экспорту Великобритании Майк Фрир на прошлой неделе посетил Узбекистан. Как сообщило посольство Великобритании в Ташкенте, это был первый визит британского министра торговли в Узбекистан. С министром прибыла делегация британского бизнеса, в том числе топ-менеджеры Лондонской фондовой биржи, банка Standard Chartered, компаний Arup и TheCityUK.

Майк Фрир провёл переговоры с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым и заместителем министра финансов Одилбеком Исаковым. Он также встретился с главой Алмалыкского горно-металлургического комбината Абдуллой Хурсановым и руководителем Uzbekistan Airports Рано Джураевой.

В 2021 году объём товарооборота между двумя странами вырос на 65%, при этом экспорт из Узбекистана в Великобританию увеличился в 2,5 раза, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ). С января по апрель текущего года эта взаимная торговля увеличилась на 68% в сравнении с показателем такого же периода прошлого года.

По данным МИВТ, этому способствовало получение Узбекистаном статуса бенефициара расширенной схемы Всеобщей системы преференций Великобритании (GSP Enhanced Framework) в ноябре прошлого года, став первой страной в мире, вошедшей в эту систему. Майк Фрир выразил интерес к увеличению поставок узбекистанских товаров на британский рынок.

Стороны обсудили привлечение британских инвесторов к созданию совместных экспортоориентированных производств в Узбекистане; участия британских компаний в проектах по переработке продукции сельского хозяйства, животноводства, биофармацевтики, текстильной промышленности, информационно-коммуникационных технологий и зелёной энергетике.

Кроме того, были рассмотрены потенциальные сферы для технической поддержки Великобритании, в частности, помощь в реализации реформ по либерализации экономики и торговли, а также в присоединении страны к Всемирной торговой организации.

На переговорах с замминистра финансов Одилбеком Исаковым обсуждались выпуск евробондов и размещение акций крупных государственных компаний и банков Узбекистана на Лондонской фондовой бирже. Standard Chartered и UK Export Finance выразили интерес к поддержке в привлечении финансирования на централизованном государственном уровне, а также обеспечению доступа к рынкам капитала, привлечению инвестиций и улучшению эффективности управления госактивами. В TheCityUK заявили, что готовы укрепить сотрудничество в направлении развития рынка капитала Узбекистана.

На встрече с председателем АГМК Абдуллой Хурсановым рассмотрены возможности первичного размещения акций АГМК на Лондонской фондовой бирже и привлечения иностранного капитала.

С главой Uzbekistan Airports Рано Джураевой Майк Фрир обсудил возможности участия британских инжиниринговых и архитектурных компаний, банков и UK Export Finance в новых проектах по строительству аэропортов и терминалов в Узбекистане.