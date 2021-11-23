Узбекистан стал первой в мире страной-бенефициаром Расширенной схемы Всеобщей системы преференций Великобритании (GSP Enhanced Framework). Присоединение к Расширенной схеме GSP должно послужить расширению торговых отношений между двумя странами, говорилось на пресс-конференции 22 ноября с участием торгового комиссара Великобритании в Восточной Европе и Центральной Азии Кенана Полео и заместителя премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова.

Предоставление Узбекистану односторонних тарифных преференций Расширенной схемы GSP означает, что количество товарных позиций, которые производители страны смогут беспошлинно экспортировать в Великобританию, выросло с 3000 до 7800, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

До этого Узбекистан пользовался базовой схемой Генеральной системы преференций (GSP General Framework), согласно которой узбекские производители могли экспортировать в Великобританию порядка 3000 товаров без взимания таможенных пошлин и 3200 позиций — по сниженным ставкам.

Узбекистан подал заявку на получение статуса бенефициара Расширенной схемы GSP Великобритании в апреле и был официально принят 1 ноября. Одним из факторов предоставления этого статуса стало то, что Узбекистан ратифицировал 27 ключевых международных конвенций в области прав человека, трудовых стандартов, окружающей среды и надлежащего управления, отметили в пресс-службе посольства Великобритании в Ташкенте.

«Расширенная схема GSP дает Узбекистану доступ к пятой по величине экономике мира и к самому интернациональному потребительскому и розничному рынку в мире объемом более 437 млрд фунтов стерлингов. Для Великобритании это создаёт „торговый мост“ с наиболее быстро развивающейся страной в регионе, которая является ключевым региональным хабом, а также облегчает доступ к уникальным текстильным, сельскохозяйственным и многим другим продуктам Узбекистана», — отметили в посольстве.

«Соединённое Королевство привержено тому, чтобы растущие и развивающиеся страны могли использовать торговлю в качестве двигателя сокращения бедности. GSP играет чрезвычайно важную роль в этом отношении, предоставляя преференциальный доступ на динамичный рынок Соединённого Королевства. Это, в свою очередь, будет поддерживать создание рабочих мест и поощрять предпринимательство в Узбекистане с его динамично растущим и молодым населением», — сказал Кенан Полео.

Схема GSP EF была внедрена для развивающихся государств после выхода Великобритании из Европейского союза и аналогична системе «GSP+» Европейского союза (Узбекистан является её участником с апреля).

В МИВТ сообщили, что в ближайшее время намечены мероприятия по ознакомлению производителей и экспортёров Узбекистана с преимуществами новой системы, а также механизмами использования полученных преференций.